¿Ángela Aguilar se lo ordenó? Nodal ya no sigue en redes a Carolina Ross: “Algo pasó”

Recientemente, Carolina Ross confesó que Christian Nodal la dejó de seguir en redes. Estas declaraciones se dan poco después que el intérprete y Ángela Aguilar anunciaron su relación. Recordemos que la hija de Pepe Aguilar fue tachada como “la tercera en discordia” en la relación que hubo entre el cantante y Cazzu. Sin embargo, fue el mismo Nodal quien salió a desmentir ese rumor.

En entrevista con Érika González, Ross contó que no sabe las razones por las que el intérprete de ‘Adiós amor’ tomó la decisión de dejarla de seguir en redes sociales, pues creía que eran buenos amigos.

“Es que yo no me di cuenta. O sea, de pronto me metí a mis redes y vi que no aparecía, y yo dije ‘ah, pues pasó algo’, y ya”. Carolina Ross

Si bien admitió sentirse sorprendida, mencionó que no quiere profundizar en los motivos por los que Nodal decidió “alejarse” y prefiere quedarse con la imagen que tuvo del famoso cuando apenas lo conoció.

“¿Para qué averigua uno? Yo me quedo con la buena imagen de que me invitó a cantar con él en Las Vegas, me invitó a su Auditorio Nacional, al Auditorio Telmex en Guadalajara. Ha sido un buen amigo. El hecho de que me comparta su escenario no lo hace cualquiera, y yo creo que así está bien. Yo tengo esa imagen de él”, indicó.

¿Fue Ángela Aguilar el motivo por el que Nodal dejó de seguir a Carolina Ross? En redes ya circulan varias especulaciones

Hasta el momento, el mexicano no se ha pronunciado ante esta situación y Carolina no hizo ningún señalamiento. Sin embargo, varios internautas han comenzado a especular sobre las razones que habría tenido para “pintar su raya” con Carolina Ross.

De acuerdo con las teorías de la gran mayoría de internautas, Ángela Aguilar le exigió a Nodal que dejara de seguir a Carolina y se alejara de ella para siempre. Según dicen, Ángela estaría sumamente celosa de Ross y quiere evitar que se vuelva “fan de su relación”. ¿Los internautas tienen mucha imaginación?

Cabe destacar que, en su momento, se especuló que Christian y Carolina estaban en una relación amorosa, ya que el artista le dio un beso en la mejilla a la joven durante uno de sus shows.

No obstante, esto jamás se confirmó, aunado a que, poco después, él comenzó un noviazgo con Belinda, a quien hasta le pidió matrimonio poco antes de anunciar su ruptura.

Carolina Ross / Instagram: @carolinaross

¿Ángela Aguilar es una novia controladora?

En medio de todo esto, un internauta usó sus redes sociales para hablar sobre un reciente encuentro que tuvo con Ángela Aguilar y Nodal. Según el usuario, vio a la pareja durante su viaje a París.

“Yo me los topé, cuando levanté la mirada los tenía a un metro de distancia y estaban como cualquier pareja, estaban abrazados, él tenía el brazo sobre Ángela y venían abrazados como pareja de novios que están en un parque”, indicó.

Al pedirles una fotografía, Nodal “se quedó frío”, mientras que Ángela “tomó las riendas” de la situación y le permitió tomarse una foto con ellos.

“Fue Ángela la que tomó las riendas del momento y dijo: ‘a ver yo te tomo la foto’, me quita el celular, nos toma la foto y luego se pone para la selfie, la única con la que interactué fue con Ángela porque Nodal se quedó congelado”, señaló.

La anécdota del fanático hizo que muchos usuarios de redes aseguraran que la hija de Pepe Aguilar es una persona “controladora”. Esto de alguna manera, según internautas, reforzaría la especulación de que ella fue quien le exigió a Nodal que dejara de seguir a Carolina Ross. Como bien se dice, estas son meras especulaciones. Lo único certero es que Nodal ya no sigue a Carolina.

