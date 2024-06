¡Yuri desenmascarada! por su cuñada: “Le prohibió" a mi suegra que ayudara a mi hija”

Hace 11 años Carlos Valenzuela, hermano de Yuri, murió atropellado por un metrobus. El doctor tuvo 3 hijos, dos de su primer matrimonio, y Lu, la más pequeña, que canta desde los 3 años, con Luisa Hernández.

En entrevista con ambas nos sorprendimos de la inexplicable reacción de Yuri, su hermana Yamili y doña Dulce Canseco tras este triste suceso.

¿Cómo reaccionó Yuri luego del fallecimiento de su hermano?

Luisa Hernández: “Yo llevaba a mi hija (desde los 12 años) con su abuela para que ensayara. Al año, fallece mi esposo Carlos. Un día, doña Dulce nos dijo llorando que ya no podía seguir apoyando a Lu. ‘Ya perdí a un hijo. No quiero perder a mi otra hija. Ustedes van a ser bien recibidas como mi nuera y mi nieta, pero ya no puedo llevarla como artista’”.

“Hasta la fecha, no sabemos la razón. Me puse a llorar. Estaba muy sensible por la muerte de Carlos. Mi hija se quedó con cara de sorprendida. No daba crédito”. Luisa Hernández

Las puertas para la viuda y la hija de Carlos Valenzuela se cerraron por completo. Incluso en lo económico. El hermano de Yuri, médico de profesión, no dejó testamento. Su viuda y su hija vivieron un viacrucis para salir adelante.

La viuda y la hija del hermano de Yuri quedaron en la calle y sin dinero

“Mi hija y yo estábamos muy dañadas emocionalmente. Quedé en estado de mendicidad. Yo era ama de casa. No tenía una profesión. Tuve que solucionar todas las cosas que quedaron pendientes”, dijo.

Interviene Lu: “Además, mis dos abuelos maternos enfermaron de cáncer y fallecieron casi al mismo tiempo. Nos habíamos ido a vivir con ellos porque se tuvo que entregar el departamento que rentábamos con mi papá. Nos íbamos a los tianguis a vender ropa”.

“Antes de que falleciera Carlos, me llevaba muy bien con Yamili. Hasta trabajamos juntas. Convivíamos como familia. De pronto, se fue desvinculando. Carlos no tenía una relación tan apegada con sus hermanas y, al morir, se terminó todo”. Luisa

“Carlos y su mamá sí tuvieron tema porque ella se dedicó a la carrera de Yuri. Cuando llegaron al cristianismo lo empezaron a trabajar. La relación era complicada, el temperamento de ambos era fuerte”, agregó.

“Yo conocí a Yuri, siempre como la gran artista. No sé qué motivó ese distanciamiento. No podría decir que me trató mal. Después de que decidí alejarme, un día me llamó, cuando supo que me iba a volver a casar (hace 5 años), y ya”, dijo.

¿Qué pasó con los deseos de la sobrina de Yuri, Lu, de ser cantante?

“Tuvimos que esperar para sanar muchas heridas, madurar, crecer como personas. Me preparé. Soy abogada desde hace 4 años, para que no vuelvan a abusar de mí. Cuando falleció Carlos, me vieron la cara. Perdí todo. No supe dónde quedó el dinero de mi esposo. Una lección que aprendí fue a tener todo en orden”, sentenció.

“Doña Dulce me buscó en 2015. Me pidió que le llevara a la nieta. Esto fue casi tres meses antes de que muriera. Nos pidió perdón a las dos. Se arrepintió profundamente. Me dijo: ‘Lamento mucho haberlas abandonado. No debí hacerlo’. A mi hija y a mí nos sanaron sus palabras. Quiso seguir viendo a su nieta, pero fue a escondidas de Yuri”, comentó.

Lu, sobrina de Yuri, incia su carrera en la música

Lu, ¿desde cuándo cantas? “Desde los 3 pero, oficialmente, desde los 12 años y tengo 25. Mi mamá me ha apoyado y gente que ha creído en mí. Estoy orgullosa de lo que he construido. Mi abuela y yo nos queríamos mucho. Fue mi mánager de chiquita. Convivimos un periodo corto, pero muy unido”.

“Tomo clases de canto desde chiquita con Alfonso Cravioto. Él me empezó a apoyar a partir de que falleció mi papá. Hasta la fecha no me cobra las clases. Él se lo prometió a mi papá y a mi abuela”, agregó.

¿Te gustaría participar en un reality musical? “Mi abuela me sugirió que tomara otras estrategias. En mi caso han sido las redes sociales. Tengo objetivos distintos. En esos concursos luego te obligan a firmar contratos por mucho tiempo o te dejan congelado y no haces nada ni aquí ni allá”, finalizó.

