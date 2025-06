Yuri se sorprende con comentario sobre Belinda, por Mentiras, la serie: “¡Qué vieja tan...!”

La serie de Mentiras en Prime Video ha revivido la fiebre ochentera con un elenco de lujo y versiones renovadas de los clásicos pop que marcaron una generación. Entre los momentos más comentados del show se encuentra la interpretación de Belinda como Daniela, uno de los personajes principales, quien se avienta varios temazos de Yuri que han causado furor entre fans.

La cantante jarocha no se quedó callada y ya reaccionó públicamente a la interpretación que hizo Belinda de sus canciones en la serie. Sin pelos en la lengua y con su clásico estilo directo, Yuri confesó que al principio no sabía ni qué onda, pero cuando escuchó las versiones dijo: “¡Qué vieja tan arriesgada!”, reconociendo que, aunque los tonos y estilos son distintos, la exprincesa del pop lo hizo muy bien.

Yuri / Facebook: Yuri

¿Qué dijo Yuri de Belinda y sus versiones en Mentiras, la serie?

En declaraciones recientes, Yuri se mostró sorprendida al enterarse de que Belinda estaba cantando algunas de sus canciones más icónicas en la serie: “Cuando me dijeron que estaba cantando ‘Detrás de mi ventana’, dije: ‘¿Y es mi tono?’”, soltó entre risas.

A pesar de las diferencias vocales entre ambas, la intérprete de ‘Maldita primavera’ no dudó en reconocer el talento y estilo propio de Belinda: “Me gusta. Ella tiene otra forma de cantar. Tiene su estilo… Es diferente al mío, pero lo hace bien”.

Y por si fuera poco, agradeció a sus fans por mandarle clips de la serie para que pudiera ver la actuación y escuchar cómo su legado musical sigue sonando fuerte en nuevas generaciones.

La serie basada en la obra musical ‘Mentiras’ llegará a las pantallas el próximo 13 de junio. / Amazon Prime Video.

¿Qué opinó Yuri de la actuación de Belinda como Daniela?

No solo la parte musical llamó la atención de Yuri. También la interpretación dramática de Belinda como Daniela, personaje icónico del musical Mentiras, le dejó buen sabor de boca. Aunque aclaró que no son amigas íntimas, la cantante veracruzana le echó flores: “La he visto una o dos veces, pero sí, me encantaría decírselo cara a cara: está estupendo, actuó muy bonito”.

Además, Yuri se mostró orgullosa de que su música siga siendo parte fundamental en proyectos actuales, y aplaudió que series como Mentiras rindan homenaje a las leyendas del pop ochentero: “Aquí está demostrando que tiene voz y que se defiende a su estilo”, añadió sobre Belinda.

Belinda como Daniela / Redes sociales

¿Cómo ha impactado la serie de Mentiras en la música de Yuri?

El impacto no se quedó solo en los aplausos. Yuri reveló que su canción ‘De qué te vale fingir’ ha tenido un repunte en popularidad tras el estreno de Mentiras, la serie. En un reciente concierto, agradeció públicamente a los creadores de la serie y al elenco completo, entre ellos Regina Blandón, Mariana Treviño y Diana Bovio, por mantener vivos los éxitos de los 80.

“Los ochenteros estamos de vuelta”, celebró Yuri, visiblemente emocionada. Y cómo no, si temas como ‘Cuando baja la marea’ y ‘Detrás de mi ventana’ han vuelto a sonar con fuerza, ahora en voces de nuevas divas del entretenimiento.

Con esta inesperada pero muy positiva reacción, queda claro que la unión entre generaciones de artistas puede dar grandes resultados, y que Belinda, aunque criticada por algunos, sigue sorprendiendo con su versatilidad.

