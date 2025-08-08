Potro, ex Acashore, revela el motivo por el que lo rechazaron en ‘Mentiras, el musical’ y lo tunden en redes

Luis ‘Potro’ Caballero estaba listo para brillar en ‘Mentidrags’, una de las versiones de Mentiras, el musical, pero algo inesperado ocurrió, el exintegrante de Acapulco shore, aunque ya había sido confirmado en el elenco, terminó fuera del proyecto de forma abrupta. ¿Qué pasó? En entrevista, el también cantante rompió el silencio y denunció que fue descartado por un motivo impactante.

¿Por qué Luis ‘Potro’ Caballero no estuvo en ‘Mentidrags’ de ‘Mentiras, el musical’?

Luis ‘Potro’ Caballero, conocido por su participación en ‘Acapulco shore’, contó, recientemente, que fue retirado del musical ‘Mentidrags’ a pesar de haber ganado el papel de Emmanuel Mijares.

En entrevista con el pódcast “Dimes y billetes”, Potro compartió que ya había pasado por varias audiciones y finalmente había sido seleccionado para la obra. Cabe destacar que dijo que primero adicionó para ‘Mentiras’ pero finalmente le dieron una oportunidad en ‘Mentidrags’, otra versión del musical.

“Ya me habían dado el papel. Ya había hecho pruebas de vestuario, absolutamente todo. Me revelaron como el nuevo Emmanuel y a las pocas horas me avisaron que me iban a poner en standby” Luis ‘Potro’ Caballero

Según ‘Potro’, la producción del musical supuestamente tomó esta decisión tras recibir una oleada de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios señalaban su comportamiento en Acapulco shore como razón para no permitirle interpretar un papel emblemático dentro de la comunidad LGBTQ+.

¿Por qué Potro Caballero asegura que fue discriminado en ‘Mentidrags’ por su pasado en ‘Acapulco shore’?

Según Potro Caballero, los señalamientos provinieron de una pelea televisada ocurrida años atrás y de su imagen como figura fiestera. “¿Qué tiene que ver lo que yo hice en un reality con lo que voy a hacer como profesional en el teatro musical?”, cuestionó durante la entrevista.

Las críticas en redes lo tildaban de misógino, borracho, grosero y malacopa, lo cual, según él, terminó pesando más que su talento o esfuerzo actoral.

“Yo estaba pidiendo una oportunidad en teatro musical, no me la quisieron dar por algo que pasó en un show, en ficción” Potro Caballero

A pesar de los intentos de su mánager por salvar su participación, la producción decidió no estrenarlo, alargando indefinidamente su incorporación hasta que Potro decidió retirarse por decisión propia.

“Yo decidí por honor, por orgullo, le dije a mi mánager: '¿Sabes qué? A mí se me hace que esto ya no pinta bien’” Potro Caballero

Tras las nuevas declaraciones de Potro, usuarios de redes sociales comenzaron a decirle que su rechazo no era del todo injustificado. Muchos señalaron que, durante su paso por los realities, tuvo actitudes despectivas hacia las mujeres, especialmente con Thalía, a quien llegó a decirle: “Eres una gata”.

¿Qué planes tiene Potro Caballero tras ser sacado de ‘Mentidrags’ por su historial en realities como ‘Acapulco shore’?

Pese a la decepción, Potro Caballero asegura que esta experiencia no lo detiene. Señala que lo vivió como una forma de discriminación y que, aunque no obtuvo el papel, confía en que nuevas oportunidades llegarán. “Siempre he creído que cuando se cierra una puerta, otra se abre”, expresó con optimismo.

Además, reveló que audicionó tres veces para distintas versiones de ‘Mentiras’ y que en cada ocasión se esforzó por estar a la altura. “Me gané ese papel con esfuerzo, con sudor, con lágrimas”, finalizó.

@morisdieck Me hicieron pedazos por un show de hace 8 años. Portro cuenta cómo lo bajaron de una obra musical después de ganarse el papel... ♬ original sound - MorisDieck

¿Qué es ‘Mentidrags’, el musical en el que Potro Caballero audicionó, ganó el papel… y fue eliminado por polémica?

‘Mentidrags’ proyecto en el que Potro sería Emmanuel Mijares, el protagonista, es la versión drag queen del exitoso musical mexicano Mentiras, y se presenta como un homenaje vibrante y glamuroso a la comunidad LGBTQ+.

Con pelucas estrafalarias, tacones altos y escenografía neón, Mentidrags no solo es una fiesta visual, sino también una celebración de la diversidad, la resistencia y la libertad de ser uno mismo. Ha sido descrita como una experiencia teatral que supera expectativas y refresca el clásico con una mirada diversa.