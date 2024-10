Potro llama “personaje horripilante” a ‘Un tal Fredo’ por las declaraciones de Karime en su pódcast

La polémica en torno a ‘La casa de los famosos México’ sigue generando controversias, y en esta ocasión, Luis ‘Potro’ Caballero ha desatado un nuevo enfrentamiento, esta vez con el influencer ‘Un tal Fredo’.

Todo comenzó después de que Karime Pindter, amiga de Fredo y compañera de Potro en el reality, hiciera algunas declaraciones durante una entrevista en el pódcast de Fredo, en las que habló sobre su relación con Potro y ciertos comentarios que él hizo en su contra.

Karime reveló en la charla que, aunque Potro fue cordial en un principio, la había juzgado en varias ocasiones.

“Se portó bastante cordial conmigo (…), pero me tachaba de alcohólica. Decía ‘Karime sin alcohol no es nada’ y predicaba esa palabra”, expresó Karime. Además, mencionó que Potro solía cuestionarla sobre cómo le iba en el programa sin consumir alcohol, lo que la hacía sentir atacada.

Karime habla sobre Potro: ¿Qué dijo?

Según Karime, Potro asumía que ella bebía a diario por las historias de Instagram en las que aparecía saliendo por las noches. “Me trataba de atacar por ahí", añadió Karime, señalando que también le preguntaba si no pensaba casarse o tener hijos, a lo que ella respondía que estaba feliz como estaba. “Nunca vas a encontrar el amor”, aseguró que le dijo Potro en una ocasión-

Estas declaraciones no cayeron en saco roto, y Potro respondió contundente durante una emisión del programa ‘Vivalavi’ de Multimedios, donde es uno de los conductores. En su intervención, arremetió contra ‘Un tal Fredo’, a quien acusó de difundir mentiras sobre su participación en el reality.

Cabe mencionar que Fredo había afirmado en su cuenta de X (antes Twitter) que Potro planeaba sacar a Karime del juego en la primera semana, algo que Potro desmintió categóricamente.

“Potro buscó a VARIAS personas que iban a entrar para decirles que quería sacar a Karime la primer semana -.- lit ME CONSTA porque una de esas personas me lo dijo directo y otra nos lo dijo enfrente de Karime tmbn! QUE LO SAQUEN”, escribió Un tal Fredo en su cuenta de X antes Twitter.

Potro se lanza contra Un tal Fredo

“Están sacando de contexto muchas cosas. De hecho, el personaje este horripilante, con el que hizo el podcast, Un tal Fredo, espero me dé mi derecho de réplica, porque ese wey siempre se inclina y favorece a otros. Quiero ir a su programa, así que no vengan a decir que yo quería sacar a Karime la primera semana, porque eso es una mentira. Preferiría haber estado toda la temporada con Karime que con el nido de víboras que me tocó ahí". Potro

Un tal Fredo arremete contra Potro

Lejos de quedarse callado, ‘Un tal Fredo’ utilizó su cuenta de TikTok para lanzar una dura respuesta. “La osadía de Potro de llamarme a mí persona horripilante, pero ¿con qué cara me dices esto?”, cuestionó Fredo. Criticó duramente la trayectoria de Potro, asegurando que su participación en el reality fue irrelevante y que solo se dedicó a hablar mal de los demás.

“La osadía de Potro de llamarme persona horripilante, pero ¿con qué cara me dices esto? Si en tus diez años de trayectoria lo único que conocemos de ti es un personaje nefasto, cizañoso y realmente horripilante. Obviamente la agarras contra mí porque con Karime no te quieres”. Un tal Fredo

“No pasa nada, no te juzgo por tu pasado. Todos tuvimos uno. Entiendo, estabas demasiado joven e hiciste un montón de tonterías. He pasado por cosas parecidas, pero no hay problema. No voy a hablar de ‘Acapulco shore’ porque es tu pasado, pero dime una sola cosa buena o decente que hayas hecho en ‘La casa de los famosos México’ que haya gustado a la gente”.

“Hablando de tu salida, tan extrovertido, carismático y agradable que fuiste el tercer eliminado cuando estaban todos nominados. Fuiste el menos querido de toda ‘La casa, no lo decidí yo, la gente no te quiso, y creo que fue por tu personalidad”.

Finalmente, ‘Un tal Fredo’ dejó claro que no invitaría a Potro a su pódcast, argumentando que su programa está enfocado en compartir historias de vida y mensajes de empoderamiento, algo que, según él, Potro no tiene para ofrecer.

“No vengas a decir que la persona horripilante soy yo cuando, con tantos años de carrera, no has hecho una sola cosa que sea digna de admirar. Por eso no tienes fandom y siempre te eliminan. A mi pódcast jamás te voy a invitar. Me ha costado mucho trabajo, y jamás invitaría a una persona como tú, porque mi pódcast es para dar mensajes fuertes y de empoderamiento, de historias de vida, y tú no tienes nada que contar aquí", concluyó ‘Un tal Fredo’.

