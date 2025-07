Sandra Itzel sí iba a entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’, pero fue excluida, ¿por Adrián Di Monte?

Previo a que se confirmara la participación de Adrián Di Monte en ‘La casa de los famosos México 2025’, trascendió que su exesposa, Sandra Itzel, también estaba contemplada para entrar al controversial reality.

¿Por qué Sandra Itzel quedó fuera de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En su momento, el periodista de espectáculos Juan Pablo Bojórquez reportó que Sandra Itzel ya estaba contemplada para ‘La casa de los famosos México 2025’. No obstante, Adrián Di Monte habló con la producción y exigió que, si realmente lo querían en el proyecto, no involucraran a su exesposa.

“Efectivamente va formar parte de “La casa de los famosos 3”, pero se enteró que Sandra Itzel, su ex, que lo denunció de violencia, también iba entrar, yo me enteré que ella iba entrar de fault, porque desde que ganó el reality de ‘Las estrellas bailan en Hoy’,ella lo gano con Imanol y fue su pase directo a “La casa de los famosos México” eso lo habían platicado con ella. Él se entera y dijo: “Momento, esta mujer, si entra a ‘La casa de los famosos México’, va hablar de mí, va dañar mi reputación’” Juan Pablo Bojórquez

Según Bojórquez, la producción no quería que se repitiera lo sucedido con Gala Montes y Adrian Marcelo en la temporada anterior, optando así por no incluir a la ganadora de ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Y es que recordemos que la relación entre los actores no acabó en buenos términos. Sandra Itzel aseguró en su momento que Adrián Di Monte la violentaba y hasta le fue infiel. Incluso, dijo que ejercería acciones legales en su contra por, presuntamente, tener material íntimo que grabó sin su consentimiento.

Estas acusaciones han sido, en parte, negadas por el cubano, quien, si bien ha admitido que fue infiel, jamás violentó a la cantante. También resaltó que los videos íntimos, los cuales, según él, se grabaron con el consentimiento de ambos, “ya no existen”.

¿Sandra Itzel no entró a ‘La casa de los famosos México 2025’ por culpa de Adrián Di Monte?

En medio de las especulaciones, Sandra Itzel, expareja de Adrián Di Monte, contó el verdadero motivo por el que no entró a ‘La casa de los famosos México 2025’.

En una reciente entrevista, la actriz contó que ya estaba contemplada para el show. Incluso, su equipo ya había hablado con la producción para gestionar las respectivas negociaciones.

“Nunca he estado en un reality de convivencia. Yo, aquí te digo que sí estuve contemplada” Sandra Itzel

No obstante, hace algunos meses le dijeron que ya no estaba en el proyecto. Si bien, aparentemente. no le explicaron el motivo exacto, aseguró no haberse molestado con esta situación. Hasta admitió que podría estar en la próxima temporada, en caso de que la inviten.

“Hace tres meses, hay tengo la conversación con mi equipo, dijeron que ya no, que se nos bajaban del barco. Son decisiones de producción que se entienden. Nada me lo tomo personal. Tal vez en esta no, pero en un futuro sí. Tal vez hasta en otro formato, no sé, en Estados Unidos o en Colombia”, narró.

Aunque la joven no mencionó a Adrián Di Monte, los usuarios creen que él fue la razón por la que la producción del show la descartó. En redes sociales, afirman que esta fue una decisión injusta y algunos hasta han asegurado que no votarán por el cubano cuando sea nominado.

¿Quiénes están confirmados para ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hasta este miércoles 16 de julio, se han dado a conocer a nueve celebridades que estarán en ‘La casa de los famosos México 2025’, reality que se estrenará el próximo 27 de julio. Estos han sido los anunciado:

El próximo confirmador se anunciará el próximo 18 de julio, al finalizar el programa ‘Hoy’. En redes sociales, se ha especulado que podría ser Abelito, un influencer de talla baja.

