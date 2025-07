Olivia Collins entrará a ‘La casa de los famosos México 2025’ con un grave padecimiento médico

‘La casa de los famosos México 2025’ ya está calentando motores para su estreno, programado para el próximo 27 de julio. Hace algunas horas, se confirmó la participación de Olivia Collins, quien se ha consagrado como una de las actrices más queridas de la farándula mexicana.

La celebridad se ha dicho muy contenta de estar en este proyecto, asegurando que la audiencia estará más que satisfecha de verla en pantalla: “Mis hijas hasta terapia me mandaron para que aceptara entrar”, expresó.

Pese a la emoción que ha causado su ingreso a La casa, muchos recordaron que la actriz tiene un grave padecimiento médico, por lo que muchos se han preguntado si podría afectar su estancia.

¿Qué enfermedad tiene Olivia Collins?

En su momento, Olivia Collins confesó que había nacido con una condición auditiva que viene de familia. La actriz de 67 años mencionó que solo tenía el 30% de audición y usaba aparatos para la sordera.

“Soy sorda de nacimiento. Tengo un 30 por ciento de audición. Traigo audífonos para gente sorda. Tengo 70 por ciento de pérdida. Es un mal genético, no se formó cierta protuberancia. Mi padre era sordo, mi abuela paterna era sorda, una de mis hermanas y también sobrinos” Olivia Collins

Contó que, a lo largo de su vida, ha enfrentado muchos retos para llevar una vida normal, sobretodo en el ámbito artístico: “Desde pequeña dije ‘yo no voy a ser sorda, voy a hablar, voy a sentir las vibraciones. Sí pude y sí lo hice, a pesar del bullying’”, relató en una entrevista.

Y añadió: “En algunas escenas me costaba mucho seguir el ritmo de los diálogos si no podía ver bien los labios de mis compañeros. He tenido que desarrollar una sensibilidad especial para adaptarme”.

¿Cómo ha sobrellevado Olivia Collins su problema médico?

La celebridad sostuvo que jamás quiso “victimizarse” e hizo todo lo posible para poder realizar una vida normal, siendo así un ejemplo para todas aquellas personas que viven una situación similar a la de ella.

“No me gusta que me vean como una persona limitada. Al contrario, creo que mi experiencia puede ayudar a otros a darse cuenta de que todo se puede superar”, resaltó.

Pese a todo, manifestó que actualmente es muy feliz y ya no tiene “vergüenza” de decirle al mundo sobre su condición.

¿Quién estará en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hasta el momento, se ha confirmado oficialmente que Facundo también estará en ‘La casa de los famosos México 2025’. El tercer habitante revelado se dará a conocer el próximo viernes 4 de julio, al finalizar el programa ‘Hoy’.

Desde hace varias semanas, se han mencionado varios nombres de las posibles celebridades que podrían estar confirmadas. Entre los más sonados está Alexis Ayala. No obstante, el actor confesó para TVNotas que las negociaciones están en una especie de “estira y afloja”.

También se ha mencionado a otras estrellas como Ninel Conde y Mariana Botas. No obstante, esto no ha sido desmentido o confirmado.

