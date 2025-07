¿Olivia Collins entró a La casa de los famosos México por falta de dinero? ¡Aseguran usa zapatillas de Temu!

La tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 aún no comienza, pero ya está generando escándalo. Y es que la reciente confirmación de Olivia Collins como habitante del reality no solo emocionó a sus fans, sino que también desató una lluvia de teorías en redes sociales sobre sus motivos para aceptar el reto… a sus 67 años y todas apuntan a un tema delicado: el dinero.

Todo comenzó cuando los internautas más observadores notaron que las zapatillas que usó la actriz en el video de presentación son idénticas a un modelo que se vende en la plataforma Temu, lo cual desató especulaciones de que podría estar atravesando un mal momento económico. Aunque esto no ha sido confirmado por la actriz, el rumor se volvió viral en cuestión de horas.

¿Qué pasó con las famosas zapatillas de Temu que usó Olivia Collins para La casa de los famosos México?

El misterio comenzó con un clip publicado por la cuenta oficial de La casa de los famosos México, en el que se ve a una mujer usando tacones transparentes de plataforma con un moño brillante. Aunque no se reveló de inmediato la identidad de la mujer, los fanáticos del programa iniciaron una intensa investigación en redes para descubrir quién era. Y no tardaron mucho en encontrar las primeras pistas:

El modelo de los zapatos se vende en Temu bajo el nombre “ Tacón de piedras brillantes Sexy 15CM Stiletto impermeable Plataforma Zapatillas de cristal transparente” .

bajo el nombre “ . El precio actual, con descuento, es de 488.56 pesos mexicanos .

. La mujer del video también lucía pulseras rojas en los tobillos, un distintivo que los fans vincularon rápidamente con Olivia Collins, quien ha sido vista en el pasado con este accesorio.

Esta revelación encendió las alarmas y provocó una ola de comentarios en redes. Muchos usuarios aseguraron que Olivia habría aceptado entrar al reality show para mejorar su situación financiera, mientras que otros salieron a defenderla, argumentando que no hay nada de malo en usar productos accesibles.

Y aunque Olivia Collins ha brillado en telenovelas como Angélica, Dulce desafío y Te sigo amando, así como en producciones más recientes como Dos hogares, El bienamado y A.mar, donde el amor teje sus redes (2025), su carrera también ha abarcado el cine mexicano, incluyendo el polémico género del cine de ficheras, con títulos como La lechería y Rosa de dos aromas, que ella misma ha defendido por su valor artístico. En 2023, mostró una faceta más íntima y personal al participar en el reality Siempre Reinas. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria ha enfrentado altibajos y periodos sin trabajo, especialmente cuando los papeles para actrices maduras comenzaron a escasear, lo que la llevó a reinventarse y buscar nuevas formas de mantenerse vigente.

¿Qué ha dicho Olivia Collins sobre su participación en el reality La casa de los famosos México?

Aunque las especulaciones sobre posibles problemas financieros provienen únicamente de redes sociales, Olivia Collins no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, la actriz durante el live de su presentación, se sinceró con sus amigas Maribel Guardia y Lourdes Munguía, revelando lo más difícil de entrar a La casa de los famosos México 2025: dejar a su familia. “Dejo a mis hijas y a mi nieto. Los voy a extrañar mucho. Mis hijas me apoyan al 100 por ciento. Fueron las que me mandaron a esto”, confesó la actriz, visiblemente conmovida.

Aunque sus hijas la impulsaron a aceptar el reto para mantener vigente su imagen, fue su nieto quien le suplicó que no se fuera. “Mi nieto dice: ‘No vayas, Baru. No, Baru, no vayas a La casa de los famosos. Te voy a extrañar’. Ahí sí me rompe el alma”, compartió casi entre lágrimas. Para sobrellevar la distancia, Olivia aseguró que su estrategia emocional será mostrarse auténtica, sin personajes, buscando empatizar, poner límites y formar una nueva “familia” dentro del reality.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el estreno de “La casa de los famosos México 2025 "? ¿Cuál será la dinámica semanal?

La nueva edición de La casa de los famosos México 2025 ya tiene fecha de estreno y llegará a las pantallas el domingo 27 de julio de 2025 a las 20:30 horas. El esperado reality se transmitirá en simultáneo por Las estrellas, Canal 5 y la plataforma ViX, donde además los fans podrán disfrutar de la experiencia 24/7, con acceso a todas las cámaras dentro de la casa.

La dinámica semanal ya está definida y se llevará a cabo ciertos días de la semana. Te contamos para que puedas dar seguimiento a lo más importante de La casa de los famosos México 2025:



Lunes : se elige al nuevo líder de la semana.

: se elige al de la semana. Miércoles : se realiza la gala de nominación.

: se realiza la Viernes : es el día de salvación para uno de los nominados.

: es el día de para uno de los nominados. Domingo: se lleva a cabo la esperada gala de eliminación.