La casa de los famosos México 2025: ¡Influencer LGBTQ+ no teme terminar como Ricardo Peralta!

Uno de los proyectos televisivos más esperados del año es la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México 2025’. Entre las personalidades que han sonado para entrar a este reality está el actor, comediante y standupero LGBTQ+ Manu NNa.

Hace unos días nos lo encontramos y le preguntamos si es verdad. Esto nos dijo en entrevista exclusiva para los lectores de TVNotas.

¿Manu NNa será integrante de La casa de los famosos México 2025?

El influencer y standupero Manu NNa nos comentó en exclusiva para TVNotas que está en negociaciones para ser integrante de La casa de los famosos México 2025: “Todavía no sabemos. Ahora sí que hasta que se abran las puertas de esa Casa”. Sobre cómo van las negociaciones, nos adelantó: “Ahí van, ahí van. Viendo si sí o si no. Ya veremos. Es un proyecto en el que debes tener mucha disciplina. Eso es lo que más se tiene que trabajar”.

Nos contó qué es lo que más trabajo le costaría dejar afuera: “No poder abrazar a mi perrita. Yo llego y la abrazo todos los días. También, no poder ver a mi familia”.

Le preguntamos qué le ha dicho su hermana, la actriz Michelle Rodríguez. Comentó: “Ella estrenó una serie (Serpientes y escaleras). Siempre nos vamos a apoyar en lo que hagamos”.

¿Manu NNA teme ser rechazado en La casa de los famosos México como Ricardo Peralta?

En cuanto a cómo afrontaría, como integrante de la comunidad LGBTQ+, un rechazo como el que sufrió en LCDLFMX la temporada pasada Ricardo Peralta, precisó: “Yo creo que es importante recalcar que nadie representa a nadie. Nadie se tiene que sentir con ese poder”.

Manu nos confesó que, a pesar de que sí conoce a Ricardo, porque se han visto en algunos eventos, no estuvo muy enterado de su participación en el reality, ya que cuando se transmitió la segunda temporada él tenía mucho trabajo.

No le da miedo sufrir hate en redes sociales, como les ha pasado a algunos exparticipantes. “Ya he pasado miedos más grandes, que la comunidad enfrenta todos los días en este país, donde sobrevivimos. Exigimos derechos para las personas trans, medicamentos. Hay dolores más fuertes y miedos más grandes que el que alguien venga desde una pantalla a decirte cualquier cosa”.

Sobre qué descubriríamos de Manu NNa si participa en el La casa de los famosos México 2025, nos dijo: “No sé. Primero veamos si estamos ahí o no, y ya lo veremos en el camino. Todavía ni sé. No me gusta hacerme cosas ahí en la cabeza”.

También le preguntamos por qué luce tan delgado: “Me quitaron la vesícula hace 4 meses. Estuve un poco grave, pero ya estoy mejor. No sé cuánto he bajado, pero el cambio es evidente. Llegué de urgencia sin saber lo que tenía, con la complicación de la vesícula inflamada. Afortunadamente, ya todo está bien”, concluyó

¿Quién es Manu NNa?

Más tarde, estuvo en algunos especiales en Netflix. Fue el primer comediante LGBT en estar en la plataforma.

En 2023 concursó en ‘MasterChef celebrity’

Anteriormente, ya había participado en otros realities de cocina, como: ‘Divina comida’ y ‘Bake off celebrity’, donde fue el ganador.

Ha participado en otros concursos, como LOL, además de en el programa ‘Se rentan cuartos’.

