Ricardo Peralta confiesa que Telemundo lo contactó para participar en ‘La casa de los famosos All-stars’

Ricardo Peralta, quien alcanzó gran popularidad como parte de ‘Pepe y Teo’, sigue enfrentando las repercusiones de su paso por ‘La casa de los famosos México’. El influencer busca recuperar su imagen pública y conectar nuevamente con su audiencia.

Recientemente, lanzó el documental ‘Esta historia ya se contó’, donde reflexiona sobre los momentos más polémicos de su participación en el reality, así como los desafíos emocionales y profesionales que enfrentó tras el programa.

Ahora durante una entrevista con Yordi Rosado, también compartió que Telemundo lo contactó para formar parte de la edición ‘All- stars’, ¿Aceptó?

Ve: Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, está hospitalizado ¿Cuál es su estado de salud?

Ricardo Peralta / FB: Ricardo Peralta

‘Esta historia ya se contó’: El documental que expone su vida tras el reality de Ricardo Peralta

Ricardo Peralta estrenó recientemente su documental titulado ‘Esta historia ya se contó’ en su canal de YouTube. La serie de videos explora de manera profunda y honesta las vivencias del influencer dentro y fuera de ‘La casa de los famosos México’. Con este proyecto, busca no solo revivir los momentos más controvertidos de su paso por el programa, sino también brindar una perspectiva más humana de su vida personal.

“Fue un viaje complicado. Cuando salí del reality, me enfrenté a abucheos en eventos públicos y comentarios muy fuertes en redes sociales. Este documental me permitió procesar todo eso y compartirlo desde un lugar genuino”, mencionó Ricardo en uno de los episodios.

El proyecto aborda temas como los desafíos emocionales que enfrentó al ser objeto de críticas constantes y cómo esto afectó su relación con la audiencia. Además, el creador de contenido analiza cómo los momentos más comentados del reality marcaron un punto de inflexión en su carrera profesional.

Checa: Ricardo Peralta se disculpa y confiesa que entró “sobrado"; solo era “competencia” un habitante de La casa

Ricardo Peralta manda a su abuela a que lo defienda / FB: Ricardo Peralta

Ricardo Peralta: ¿Estará en ‘La casa de los famosos All-stars?

Durante su participación en el programa de radio de Yordi Rosado en Exa, Ricardo Peralta fue cuestionado sobre la posibilidad de volver a un reality show, específicamente a ‘La casa de los famosos All-stars’, producida por Telemundo.

“Oye, ahora que va a empezar ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. ¿Entrarías?”, preguntó Yordi Rosado.

Ricardo respondió de manera franca: “Andaban buscando a gente de aquí, de las otras de Televisa. Sí, me llamaron, pero dije: ‘Ay, no, hermosas, ahora apenas me estoy curando’”. Entre risas, agregó que no está listo para volver a enfrentarse a ese tipo de exposición.

Te puede interesar: Ricardo Peralta sigue lidiando con las consecuencias de ‘LCDLFMX’, revela su amigo César Doroteo

Ricardo Peralta y César Doroteo



Por su parte, su amigo y colega, César Doroteo, comentó: “Si vuelves a entrar, yo renuncio. Bueno, a lo mejor esa es la cura: volver a estar”. Sin embargo, Ricardo dejó claro que por ahora no considera regresar a este tipo de formatos.

“No creo, pero eso pasa. Ya lo vería con otros ojos porque ahora sé cómo es todo, pero no estoy listo, Yordi”, concluyó.

La experiencia de Ricardo Peralta en ‘La casa de los famosos México’ no solo marcó su carrera, sino también su vida personal. El influencer compartió que, tras el programa, enfrentó un periodo de introspección y aprendizaje.

Aunque rechazó la oferta de Telemundo, Ricardo no descarta la posibilidad de participar en proyectos similares en el futuro, siempre y cuando se sienta emocionalmente preparado.