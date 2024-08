LCDLFM: César Doroteo, de ‘Pepe y Teo’, defiende a Ricardo Peralta de las criticas: “Una persona normal”

Sin duda alguna, Ricardo Peralta se ha posicionado como uno de los personajes más controversiales en ‘La casa de los famosos México’, pues muchos consideran que ha tenido una actitud “tóxica” con otros habitantes.

Una de las cosas por las que más ha dado de qué hablar ha sido la forma como se ha expresado de Karime Pindter, quien se ha convertido en una de las favoritas del público.

En palabras del influencer, la exintegrante de ‘Acapulco shore’ es una persona “doble cara” que solo busca “quedar bien” con los demás.

“¿Por qué sí quiere llevar a ‘Trío de tres’ y no a ‘Pepe y Teo’? Entonces es cuando yo digo: ‘No, pues tampoco’. Todo esto que yo ya vi, yo dije: ‘Sabía que esto iba a pasar’, porque ya me había pasado aquí afuera (de que solo me busca por conveniencia)”, dijo Peralta en una reciente plática con Gomita.

Ricardo Peralta

César Doroteo, de Pepe y Teo, sale en defensa de Ricardo Peralta

En medio de todo esto, César Doroteo, quien es compañero de Ricardo Peralta en el pódcast ‘Pepe y Teo’, salió en defensa de su amigo y aplaudió la “estrategia” que está manejando en el reality.

También señaló que la gente tiene “expectativas muy altas”, señalando que Ricardo no siempre “hace chistes” como en los videos que sube en redes sociales.

“Tener ese tipo de personalidad es una mentira, porque no puede estar todo el tiempo contento, brincando y con mucha energía. Y sería falso, porque no estaríamos viendo las fluctuaciones de energía que hay en él. Creo que las expectativas que le pusieron antes de entrar a ‘La casa de los famosos’ eran altísimas” César Doroteo

El exparticipante de ‘La isla’ afirmó que Ricardo solo era una persona común con sus altas y bajas: “Es normal en su día a día, porque lo he visto así muchas veces. Pero también veo que en conversaciones importantes, donde hay momentos divertidos o virales, él está ahí”, expresó.

César cree que, con el pasar de las semanas, la perspectiva de la gente sobre Peralta, así como del resto de los habitantes, cambiará, pues ya los conocerán como “realmente son”.

Para finalizar, resaltó el gran cariño que siente por su amigo y dejó en claro que siempre lo apoyará, no solo por la amistad que tienen, también por su “buen juego”.

“Se está llevando muy bien con la gente allá adentro, la gente lo está queriendo, eso quiere decir que está jugando bien”, concluyó.

Las palabras de César dividieron comentarios en redes sociales. Si bien algunos internautas le dieron la razón, otros afirmaron que Peralta los decepcionó por las declaraciones que ha hecho en contra de otras habitantes.

