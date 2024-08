Tania Riquenes, exconductora de ‘Se vale’, revela que Mariana Echeverría es una persona “voluble”

Mariana Echeverría, quien actualmente se encuentra participando en ‘La casa de los famosos México’, ha dado mucho de qué hablar. Varios fanáticos del reality consideran que la conductora ha hecho varios comentarios desafortunados.

Esto se debe a lo que ha dicho sobre otros habitantes, en particular sobre Briggitte y Sabine Moussier. Además, la conductora también ha hecho alianzas con algunos miembros del reality show.

Debido a esta situación, han surgido las polémicas declaraciones sobre Mariana Echeverría del tiempo que estuvo en el programa ‘Se vale’. Recordemos que en los 2000’s se transmitió dicho programa, en el que participaron Raúl Magaña, Amanda Rosa, Cecilia Galliano, Tony Balardi, Tania Riquenes y Mariana Echeverría, entre otros.

Raúl Magaña exhibió los comportamientos de Mariana Echeverría en ‘Se vale’

Echeverría confesó en su momento que Raúl Magaña, quien era su compañero, ocasionó su despido, ya que aparentemente el conductor no “soportaba su brillo”.

Dichos señalamientos fueron negados por el también actor, quien sostuvo que su excompañera probablemente no había “superado” el gran éxito que el programa generó en su momento.

Fue a través de una entrevista para ‘Vivalavi’ que Raúl mencionó que el único problema que tenía con Mariana era su actitud en el trabajo: “Trataba muy mal a las bailarinas. Las ninguneaba, las peluseaba. Ella se peleó conmigo. Ella decía que la opacaba. Estamos en targets diferentes. Son 10 años de diferencia. Yo no tengo broncas con ella”, indicó.

Raúl comentó que Mariana, ahora que está dentro del reality show de Televisa, está mostrando su verdadero yo: “Allí no puedes mentir. Allí te sale la neta porque te sale”, concluyó.

Tania Riquenes asegura que Mariana Echeverría era una persona muy “voluble”

Tania Riquenes ofreció una entrevista para el canal de YouTube de ‘La mejor’, en la cual expresó su perspectiva sobre las actitudes de Mariana Echeverría, quien ha generado controversia en el programa ‘La casa’.

Riquenes, quien fue compañera de Echeverría durante varios años en el programa ‘Se vale’, compartió sus experiencias y opiniones. Mencionó que, aunque hace muchos años que no tiene contacto con Echeverría, comprendió mejor la situación al recordar sus tiempos trabajando juntas.

“La verdad ha pasado muchos años desde que yo no he hablado con ella, pero sí te puedo decir… como que ya entiendo un poco más las cosas en el sentido de que cuando trabajamos juntas sí era complicado trabajar con ella”. Tania Riquenes

Además, la conductora recordó la amistad que formaron en ese tiempo, describiendo la cercanía que tenían: “Yo hice muchísima amistad con ella, de hecho me iba a su casa, ella a mi casa… sí me dolió, te lo digo, porque de repente como que surgió un cambio en ella. No sé si fue la fama, pues a lo mejor la ponían más a cuadro a ella, pero sí noté como un cambio en ella”.

La actriz también comentó sobre los rumores que escuchó de otras personas del equipo de producción, aunque nunca tuvo pruebas concretas: “Luego me decían las maquillistas que estaba hablando mal de ti. Eso nunca lo he dicho y yo la verdad es que no lo creía. Nunca me constó, yo realmente nunca la escuché, pero sí me decía mucha gente que hablaba mal a mis espaldas”.

Finalmente, Tania Riquenes describió a Echeverría como una persona “muy voluble”, lo cual le sorprendía debido a la imagen que tenía de ella: “Yo sí te puedo decir que es una persona muy voluble… pero a mí me sacaba de onda porque es una chica súper linda, agradable”.

