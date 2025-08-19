Faisy pone un ultimátum a la insistencia de que Mariana Echeverría regrese a Me caigo de risa: “O ella o yo”

De ser una mancuerna imparable en Me caigo de risa, Mariana Echeverría y Faisy pasaron a ser acérrimos enemigos. Y aunque al productor Lalo Suárez y a los ejecutivos les entusiasmó la idea de que la comediante regrese a la emisión de humorismo top de Canal 5, ¡su colega no la quiere cerca!

Fuentes de la producción revelaron que la última palabra la tiene el anfitrión de la llamada “familia disfuncional”...

Faisy / Archivo TVNotas, @galavision e internet

¿Por qué Faisy no quiere que Mariana Echeverría regrese a ‘Me caigo de risa’?

“Hace unos días empezamos con los ensayos y grabaciones, pero hubo un pequeño conflicto. La historia vuelve a repetirse y al parecer jamás terminará”, contó la fuente de la producción de ‘Me caigo de risa’.

Fuente a TVNotas “El productor y los ejecutivos quieren reincorporar a Mariana. Una decisión que, a mi parecer, es buenísima, porque con ella la gente podría volver a disfrutar a parte del elenco original. Además de que hicieron un casting y se incorporan caras nuevas”.

“Sin embargo, como era de esperarse, Faisy pegó el grito en el cielo cuando mencionaron la posible incorporación de Mariana. En cuanto se enteró, dijo que no estaba de acuerdo. Se opuso y mencionó que no la quería en el programa ni pisar el mismo escenario que ella. Que cómo iba a trabajar con alguien que dijo pestes de él. Puso un ultimátum con la clásica frase: ‘¡O ella o yo!’. Me queda claro que la guerra sigue cantada y no tendrá final”, resaltó.

Mariana Echeverría y Faisy / Archivo TVNotas, @galavision e internet

¿Por qué Faisy ya no quiso trabajar con Mariana Echeverría en Me caigo de risa?

“De mejores amigos pasaron a ser enemigos. En 2023, a Faisy el ego se le subió muchísimo. Sí se pasó con Mariana. Le gritó que las hormonas la traían loca y hasta la tachó de ‘gorda’. Justamente en esa etapa ella tenía problemas con su peso y además esperaba a su bebé”, afirmó

Fuente a TVNotas “Mariana no es una ‘perita en dulce’, porque todos sabemos que tiene lo suyo, pero estuvo mal lo que él le dijo”.

“Ella creía que el año pasado iba a regresar al programa, pero también dijo cosas feas de Faisy y de ahí él se agarró para ya no querer trabajar con ella. No se sentía cómodo. Digo, todos vimos que Mariana es de carácter fuerte y complicado, y por algo fue tan odiada en La casa de los famosos”, indicó.

“Creo que regresar a Me caigo de risa sería una muy buena oportunidad para Mariana tras su mal desempeño en el reality. Le puede ayudar a retomar su carrera. Es una buena comediante y conductora”. Fuente a TVNotas

“Ya le dijeron a Faisy que es un buen momento para arreglar sus diferencias con Mariana, pero él respondió que no, que se harían un favor mutuo al no volver a trabajar juntos”, manifestó.

“Espero que Faisy reflexione. La opción no es tan descabellada. Unirse nuevamente como equipo sería un golpe de rating”, puntualizó.

“Reconozco que Faisy tiene gran poder de decisión en el programa, y dice quién sí y quién no entra. Anda subidito en el ladrillo, pero es buen tipo. Luego se le quiere subir a las barbas al productor”, relató

“Mariana ha dicho que lo que pasó con Faisy ya lo dejó fluir y lo soltó. ¿Por qué él no hace lo mismo? Todos merecemos una segunda oportunidad. Los 2 se tienen que pedir perdón”, concluyó.

Mariana Echeverría y Faisy en Me caigo de risa / Archivo TVNotas, @galavision e internet/

¿Qué pasó entre Faisy y Mariana Echeverría?

Fue una discusión durante las grabaciones de Faisy nights lo que los llevó a romper todo lazo. Una persona del staff nos contó los detalles de acalorada pelea:

“Ensayaron varias veces, pero a cada ratito había roces y regaños entre ellos. Faisy estaba muy alzado, muy grosero con todos. Mariana le dijo algo que no le pareció y se hizo un mega pleito. Discutieron y él le alzó la voz. La insultó y la tachó de ‘loca’ por las hormonas (del embarazo) y le dijo que era una ‘gorda’. Eso fue lo que más le molestó a Mariana. Ella se sintió humillada, ya que ella trae un tema respecto al peso. Corrió a su camerino de inmediato”.

“Se la pasó chille y chille casi toda la tarde, hasta que lograron calmarla, porque se puso muy mal. Teníamos miedo de que le fuera a dar algo, y más en su estado. Ya cuando salió del camerino vimos que su maquillaje estaba destruido, por lo que volvieron a arreglarla y como toda una profesional regresó a trabajar”.

En agosto de 2024, Faisy declaró que ya no se sentía cómodo al lado de Mariana: “ Yo decidí no seguir con la relación en el programa, y todos se enojaron conmigo. Me hice a un ladito. Me gustaría decirles más cosas de lo que pasó, pero trato de portarme como un caballero”.

Yo decidí no seguir con la relación en el programa, y todos se enojaron conmigo. Me hice a un ladito. Me gustaría decirles más cosas de lo que pasó, pero trato de portarme como un caballero”. En enero de 2025, una amiga de Mariana nos contó que la conductora quiso regresar a Me caigo de risa: “El productor la quiere mucho. Se llevan de maravilla, pero el conflicto fue que varios integrantes del elenco ya no la quieren de vuelta. Ha tenido roces con algunos y no quieren trabajar con ella, especialmente Faisy, el conductor titular”. En marzo, en un live, Mariana dijo: “Cuando me ofrecieron La casa de los famosos, yo había tenido problemas en Faisy nights, porque no me trataron bien. Me sentí humillada. Tuvimos una discusión Faisy y yo. Me dijo que estaba hormonal. Nos enojamos. Lloré mucho. Tiempo después, perdí al bebé y le echaron la culpa a él. El pleito fue personal, pero yo ya dejé ir, flui. Deseo que le vaya bien. Yo ya perdoné y solté”.

¿Quién es Faisy y cuál es su trayectoria?

Faisy

Participó telenovelas como: Las Juanas (2004), La heredera (2004) y Deja que la vida te despeine (2006), por mencionar algunas.

Lo hemos visto como conductor en: Futbol para todos, Desafío gourmet, Con sello de mujer, Véngache pa’ cá y su propio show : Faisy nights.

Es presentador de radio en El tlacuache.

Conduce el programa Me caigo de risa desde 2014.

Cuenta con 1.8 millones de seguidores en Instagram, 852 mil en X, 3.2 millones en TikTok y 6 millones en Facebook.

Faisy en Me caigo de risa / Redes sociales

¿Quién es Mariana Echeverría y cuál es su trayectoria?

Mariana Echeverría

Formó parte del programa Guerra de chistes. En 2014 entró a Me caigo de risa.

En 2021 se integró a Las estrellas bailan en Hoy. En 2024 participó en la segunda temporada de

La casa de los famosos México, donde, debido a sus acciones y polémicas, perdió el apoyo del público y los patrocinadores.

Cuenta con 2.9 millones de seguidores en Instagram, 5.3 millones en Facebook y 1.1 millones en TikTok.

