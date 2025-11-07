Mariana Echeverría enciende las alarmas; comparte momentos angustiantes con su hijo: “Se empezó a ahogar”

Mariana Echeverría compartió los momentos de angustia que vivió con su hijo mayor. La exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ encendió las alarmas al revelar la terrible situación que enfrentó su bebé, la cual no pasó desapercibida en redes sociales. Cabe señalar que la exconductora de ‘Me caigo de risa’ ha sido muy abierta en el proceso de crianza de sus hijos, luego de que enfrentó diversos abortos espontáneos. En esta ocasión, la famosa expresó la importancia de saber de primeros auxilios. Te contamos todo lo que pasó.

¿Qué le pasó al hijo mayor de Mariana Echeverría?

Mariana Echeverría, exhabitante de La casa de los famosos México, desató preocupación por su reciente publicación, en la cual muestra los terribles momentos que vivió al ver que su hijo se atragantó.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mariana Echeverría publicó un video en el que se le ve en plena caracterización de su bebé mayor por el Día de Muertos. Sin embargo, los momentos de terror comenzaron cuando notó que el pequeño se atragantó con un pedazo de totopo. En las imágenes se ve que la conductora no tardó en auxiliarlo.

Por esta razón, Mariana escribió en su post:

“No saben el susto que pasé... Estaba arreglando a (mi hijo) para el Día de Muertos y, en un segundo, se empezó a ahogar con un totopo y fueron segundos eternos (el video estaba grabado en cámara rápida). Por instinto, pude reaccionar rápido y, gracias a Dios, todo quedó en un susto”, Mariana Echeverría

Mariana Echeverría reveló que su hijo se atragantó. / IG: @marianaecheve

¿Cuál es el estado de salud del hijo de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez tras su accidente?

El incidente del hijo de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez la llevó a reflexionar sobre la importancia de saber primeros auxilios. La comediante señaló que no se sabe en qué momento puede ser indispensable actuar de emergencia en este tipo de situaciones.

“Pero me hizo entender algo: Todos deberíamos saber sobre primeros auxilios; como papás, estamos a un respiro de una emergencia y tener ese conocimiento puede marcar la diferencia entre el miedo y la vida. Ojalá este mensaje le sirva a alguien para informarnos y que tanto nosotros como nuestra red de apoyo sepamos de primeros auxilios. Nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar” Mariana Echeverría

Mariana Echeverría destacó la importancia de saber primeros auxilios. / IG: @marianaecheve

“Yo tomé un curso de primeros auxilios cuando (mi hijo) nació pero nunca está de más reafirmar ese curso”, agregó.

Como era natural, los usuarios no tardaron en reaccionar a esta alarmante situación. Expresaron su admiración hacia la exconductora de ‘Me caigo de risa’ por sus conocimientos en primeros auxilios y así evitar una tragedia.

Estos fueron algunos comentarios:



“Muy cierto, es de vital importancia saber primeros auxilios”,

“Que miedo, que bueno que todo está bien”,

“Gracias, Mariana; es súper importante lo que recomiendas, hasta para adultos se ha dado el caso y no se sabe cómo actuar. Gracias a Dios tu niño está bien”.

Así lo dijo Mariana Echeverría:

Mariana Echeverría envía reflexión tras sufrir un incidente con su hijo. / IG: @marianaecheve

¿Cuántos hijos tiene Mariana Echeverría con Óscar Jiménez, su esposo?

Mariana Echeverría y su esposo, el futbolista Óscar Jiménez, son padres de dos hijos. Ella ha compartido públicamente que su segundo embarazo fue especialmente significativo porque marcaría la llegada de lo que ella llamó un “bebé arcoíris”, tras haber enfrentado pérdidas previas.

En diversas entrevistas, Mariana Echeverría relató que, antes de poder avanzar en ese segundo embarazo, sufrió cuatro abortos espontáneos y la pérdida de una trompa de falopio. “Realmente fueron cuatro los abortos que pasé. Fueron muy complicados, pero todo llegó a donde tenía que llegar...”, dijo.

Ahora, la conductora ha mostrado lo feliz que está por la familia que creó. Incluso, hace unos meses Mariana Echeverría presumió su actual figura a meses de dar a luz a su segundo bebé.