Mariazel no sigue los pasos de Mariana Echeverría y rechazó entrar a La casa de los famosos México

En medio de la expectativa por la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, una inesperada confesión de Mariazel ha puesto a todos a hablar. La querida actriz y conductora reveló que fue invitada a formar parte del popular reality de Televisa desde su primera edición, pero tuvo que declinar la oferta por una razón muy poderosa: su maternidad.

Durante una reciente entrevista en el programa de radio Mamá con tenis, Mariazel habló abiertamente de su experiencia como mamá, y de su pequeño. Al mismo tiempo, dejó claro cómo sus prioridades familiares impactaron su carrera profesional y, en especial, su decisión de no participar en el famoso programa de convivencia extrema.

“En la primera (temporada) hubo ahí llamaditas, un acercamiento, pero no”, reveló la conductora, dejando claro que su familia está en primer lugar.

¿Por qué Mariazel rechazó entrar a ‘La casa de los famosos México’?

Aunque la invitación a La casa de los famosos México fue tentadora, Mariazel explicó que en aquel momento estaba embarazada de su segundo hijo. Debido a las exigencias del reality, en el que los participantes viven aislados y son grabados las 24 horas del día, la actriz decidió que no era el mejor momento para arriesgarse, además de que coincidía con ‘Me caigo de risa’ y quiso darle prioridad en ese momento.

“No es un proyecto que me entusiasme”, dijo y agregó que ahora su temor sería dejar a su hijo pequeño y al salir, ya camine o se pierda de momentos irrepetibles en la vida de su bebé, algo que no está dispuesta a sacrificar, al menos por ahora.

¿Mariazel podría entrar en la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025?

Pese a su negativa inicial, Mariazel no descarta la posibilidad de integrarse a futuras temporadas de La casa de los famosos México. La conductora dejó abierta esa puerta al admitir que, en su carrera, ha aprendido a nunca decir “nunca”.

“Ya aprendí a no decir nunca haría eso y menos en esta profesión porque da muchas vueltas la vida y no sabes, al final vivimos de eso, de proyectos y es nuestra chamba”, expresó, demostrando que aunque ahora no esté en sus planes inmediatos, todo podría cambiar en algún momento.

Esto ha emocionado a sus seguidores, quienes no descartan la posibilidad de verla enfrentarse a los retos del encierro televisado en el futuro, donde sin duda su carisma y sentido del humor serían un gran atractivo.

Mariazel / Redes sociales

¿Qué sabemos de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025?

Los rumores sobre quiénes estarán en la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 no paran de circular.

Supuestas listas filtradas mencionan nombres de actores, cantantes y figuras del espectáculo que podrían sumarse al encierro más famoso del país como:



Ninel Conde,

Lolita Cortés,

Aaron Mercury, ex de Yeri MUA y

Alexis Ayala .

¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Según Martha Figueroa y Juan José Origel, se espera que el programa se estrene el 27 de julio de 2025, bajo la conducción de Galilea Montijo.

Cabe señalar que hubo una fuerte controversia por la conducción del reality. Adela Micha confirmó que también formaría parte del equipo de presentadores de ‘La casa de los famosos México’. Sin embargo, Rosa María Nogueron subrayó que Gali no se iría de este puesto.