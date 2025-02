‘La casa de los famosos México': Famosa influencer sería la primera confirmada del reality

Todavía no da inicio ‘La casa de los famosos All-stars’, la cual se estrena este martes 4 de febrero, y ya hay especulaciones de quién podría formar parte de ‘La casa de los famosos México’ en su tercera edición.

Si bien, la temporada pasada se convirtió en una de las más polémicas. Esto, por la participación de figuras controversiales como Adrián Marcelo, quien desertó del reality luego de que protagonizara fuertes desencuentros con Gala Montes y otras personalidades del team ‘Mar’.

Ahora, a un día de que comience ‘La casa de los famosos All-stars’, corrió el rumor de que una famosa influencer podría estar confirmada para ser parte de esta competencia en los próximos meses. ¡Se trata de Tammy Parra!

La casa de los famosos / Redes sociales

Te puede interesar: La casa de los famosos All-stars, de Telemundo, buscará a sus habitantes ¡más polémicos de las 4 temporadas!

¿Qué dijo Tammy Parra sobre su supuesta participación en ‘La casa de los famosos México 3’?

Hace unos días, la polémica creadora de contenido Tammy Parra, desató rumores de que podía formar parte de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’. Esto luego de que fue captada en las instalaciones de Televisa.

Por esta razón, la prensa se dio la tarea de cuestionarle sobre la posibilidad de que se una a las filas de la empresa de San Ángel para ser parte de algún proyecto televisivo. Sin embargo, la famosa dejó en ascuas a todos con su respuesta.

“Es top secret, pero es un proyecto que me está haciendo guiño y me emociona mucho…Es justamente un proyecto que quiero mucho, pero vamos a ver si se logra…”. Tammy Parra

Tammy Parra / IG: @tammy.parra

No te pierdas: Tammy Parra critica a ‘Un tal Fredo’ por su curso para ser influencer; así respondió el creador de contenido

Tammy Parra confirma que estará en un proyecto de la pantalla chica

Lo anterior desató rumores de que podría ser la primera confirmada de ‘La casa’ en su tercera edición. No obstante, Tammy simplemente se limitó a decir que trabajará en un proyecto de la mano de la televisora.

Por otro lado, la prensa le preguntó si debutará como actriz en alguna telenovela, a lo que ella aseguró que ese “sueño” lo podría cumplir en el futuro.

“Probablemente, a futuro, sí. Justo ahorita tengo un proyectillo que tengo en mente… Realmente, actuación, creo que no es algo que pueda entrar así, nada más, porque sí requiere cierta preparación. Nunca he tenido mucha experiencia en tele… Pero, yo creo que con eso ya te doy la respuesta”. Tammy Parra

Tammy Parra / IG: @tammy.parra

Mira: La influencer Tammy Parra revela que es bisexual a casi un año de sufrir infidelidad ¡La critican en redes!

En cuanto a la insistencia de los reporteros por saber si podría ser parte de ‘La casa de los famosos México’, ella comentó que sí estaría dispuesta a participar en este programa. Sin embargo, está consciente de que muchos no han salido bien parados y podría terminar con su carrera.

“No puedo asegurar nada… Yo creo que más que lo económico (al entrar a ‘La casa’) es la proyección que te da, que mucha gente te conoce… Yo no estoy asegurando nada.”, agregó.

Al momento, la influencer no se ha pronunciado en redes a la posibilidad de ser parte de ‘La casa de los famosos’. No obstante, algunos consideraron que no sería buena idea que entre a ‘La casa’, dado que su carrera se podría ver afectada. Recordemos que Tammy Parra fue criticada por bromear sobre un embarazo. ¡No es la primera vez que la tunden en redes!



Así lo dijo Tammy Parra: