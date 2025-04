José Manuel Lechuga regresa a ‘Me caigo de risa’ y defiende a Mariana Echeverría: ''Es súper buena’’

José Manuel Lechuga, pionero del programa ‘Me caigo de risa’, está de regreso para la nueva temporada. A diferencia de otros, salió en defensa de su amiga Mariana Echeverría y advirtió: “Arrieros somos y en el camino andamos”.

José Manuel Lechuga regresa a ‘Me Caigo de Risa’ / Francisco Mancera y Redes Sociales

“Regreso a Me caigo de risa después de 6 temporadas. Salí por otros proyectos, entre ellos Querida enemiga. En 2015 quedé en La vecina. Me arreglé con ambas producciones. Después, los jefes me dijeron: ‘No puedes hacer las 2’. Estuvo bien bonita la novela. Como siempre he tenido amistad con Lalo Suárez (productor del programa), le dije: ‘Me muero por regresar’”

“Ahora es algo totalmente distinto. Sí me costó un poco de trabajo entrar en el ritmo que ya tienen. Los pioneros, que son Fastlicht, Margaleff y Faisy, y Mariazel, que se incorporó después, ya tienen su método, pero cuando conoces a la gente y te arropan, lo agarras rápido”.

José Manuel Lechuga fue pionero del programa en 2014 / Francisco Mancera y Redes Sociales

José Manuel Lecucha defiende a Mariana Echeverría: ''Es súper buena’’

Opinó sobre el rechazo a Mariana Echeverría después de La casa de los famosos México (LCDLFM):

“A muchas personas nos puede pasar que un mal comentario, una mala actitud en un programa donde tú pensabas que iba a pasar una cosa, se te puede revertir. Es una pena. Mariana es súper buena onda. La conozco desde que entró al CEA en 2006. Nos hicimos amigos. Coincidimos ahí un tiempo. Luego, en la chamba. Con amigos en común hicimos una bonita amistad”.

“Mariana es súper chambeadora, generosa. Las circunstancias de la vida de pronto te ponen unas pruebas que te dan la espalda, que pueden acabar con carreras. A diferencia de ‘Big brother’, que nada más se veía en la tele, aquí hay contenido en redes sociales las 24 horas y en los programas de televisión. Lo que puedas hacer o decir será visto y más con esta cultura de la cancelación, del hate. Yo estoy seguro de que la gente olvida. En la próxima Casa va a haber un escándalo más y se olvidarán”.

Mariana Echeverría era parte del elenco, pero quedó fuera por su participación en LCDLFM / Francisco Mancera y Redes Sociales

“Los tiempos de Dios son perfectos. Hoy Mariana está bien contenta con su embarazo, que logró después de tantos intentos. Se pudo relajar. Está con su marido, que juega en León. Es una familia hermosa y, pues, arrieros somos y en el camino andamos. Todos tenemos cola que nos pisen. No somos blancas palomitas, ni malos de nacimiento”.

“La vida no es como la ficción. No hay buenos ni malos. No puedes catalogar a alguien en blanco o negro. Hay matices”.

“Con Faisy hubo una fractura en la relación. Cuántas veces no hemos visto proyectos donde los participantes no se toleran, pero es chamba. Te friegas y a trabajar. Corte y vámonos. Nada está escrito”.

José Manuel Lechuga participa en la obra de teatro ‘No te vayas sin decir adiós’ / Francisco Mancera y Redes Sociales

José Manuel Lechuga como papá y sus otros proyectos

En otros temas, nos contó de su faceta de papá: “Tengo niño y niña. La niña ya hizo un catálogo para una tienda de ropa. Sí les gusta el medio. Los escogen y la mamá está dispuesta a sacrificarse, porque ser mamá de un niño actor es una friega. Adelante. Estudiaremos la manera de hacerlo. Lo que ganó está en fondo de ahorro. Igual con él, que hizo un programa (de una marca de juguetes). Preferiría que se hicieran actores ya mayores. Cuando son niños, los padres tenemos que dividirnos. Dejar de hacer cosas para que trabajen”.

“Por otro lado, tengo un pódcast con Rafa Puente: Parece fácil ser papá. Invitamos a especialistas y papás para que nos cuenten su experiencia. Damos voz a esos padres que dan todo por sus hijos para saber cómo les ha ido en la feria, porque parece fácil y es una labor titánica ser papá y mamá”, finalizó.