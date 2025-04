Integrante de ‘Me caigo de risa’ hace importante anuncio tras diagnóstico de cáncer

Hace unos días, Mau Nieto reveló que le fue diagnosticado con cáncer de piel, situación que conmocionó a todos sus seguidores en las redes sociales.

Mau Nieto causó revuelo en las redes sociales, tras confesar cómo se enteró de que padece esta lastimosa enfermedad en la piel.

Mau Nieto revela que tiene cáncer en la piel

A través de su cuenta oficial de Instagram, el comediante mexicano sacudió las redes al dar a conocer que le fue detectado cáncer en la piel. Recordó la importancia de los respectivos cuidados, como el protector solar, para evitar este tipo de enfermedades.

Muy a su estilo, Mau Nieto reveló cómo fue que se enteró de esta desafortunada noticia.

“Chismecito vasocelular: Les platico la historia de ‘don Carso’, mi carcinoma vasocelular, quien estuvo par de años mutando en mi pechito”, dijo.

Mau Nieto se pronunció sobre la polémica con Ricardo O’Farrill / Instagram: @maunieto

“Mi esposa es dermatóloga y me diagnosticó cáncer en la piel. Nada grave. Un día me salió un granito en el pecho, algo pequeño. Me lo rascaba. Una vez me sangró. Después se empezó a poner raro. Parecía una quemada de cigarro”, agregó.

“Me dijo: ‘Eso no es normal. Ya cambió de color. Ya cambió de forma’. Así que lo checamos y me dijo que era un cáncer de piel de los más comunes, nada grave… Con ayuda de Carlita me lo quitaron” Mau Nieto

Mau Nieto compartió que, durante esos días, tendría que ir por sus resultados para darse cuenta de qué tan grave es el asunto del cáncer que padece.

¿Cuál es el estado de salud de Mau Nieto?

Ahora, Mau Nieto dio una actualización de su estado de salud tras confesar que tiene este padecimiento.

El famoso reapareció en redes y dijo que, en los últimos días, recibió muchos mensajes de personas preocupadas por su enfermedad. Por esta razón, tomó la decisión de externar cómo ha evolucionado ante esta situación.

Mediante su cuenta de Instagram, Mau compartió una historia en su perfil en la que calmó a todos sus seguidores. Aseguró que, afortunadamente, no es nada grave.

Eso no es todo, el integrante de ‘Me caigo de risa’, reiteró que está muy tranquilo, ya que no está en una situación de riesgo.

“(Tranquilos) Ya empezaron a etiquetarme de que Mau Nieto que tiene cáncer. Lo hice relajado. Es muy común, que no era nada grave, que es cáncer de piel”, dijo Mau,

Con este mensaje, Mau Nieto, quien ha sido conocido por su polémica con Richie O’Farril, no dio más detalles con respecto a su estado de salud. Sin embargo, sus seres queridos, así como colegas del medio reaccionaron y enviaron sus mejores deseos para que no se expanda el cáncer de piel.

