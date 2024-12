Integrante de ‘Me caigo de risa’ solicita donadores de sangre para su padre, delicado de salud

Alfonso Borbolla, reconocido actor mexicano conocido por su participación en ‘Me caigo de risa’, hizo un llamado urgente a través de su cuenta de Instagram solicitando donadores de sangre para su padre, quien se encuentra hospitalizado y en estado delicado de salud.

En su publicación, Borbolla compartió que la escasez de sangre, agravada por la temporada decembrina, ha complicado la situación.

El intérprete, famoso por sus trabajos en producciones como ‘Luis Miguel, la serie’, ‘Papás por encargo’, ‘La Lola’, ‘Las niñas bien’ y ‘Ojitos de huevo’, posteó una imagen en su perfil con los detalles necesarios para quienes deseen ayudar.

El actor reiteró que la donación puede ser de cualquier tipo de sangre y detalló que las personas interesadas deben acudir al Hospital Español, de lunes a viernes, en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.

Alfonso Borbolla, actor de Me caigo de risa solicita donadores de sangre para su papá. / Instagram: poncho_b

Alfonso Borbolla continúa pidiendo apoyo para enfrentar esta difícil situación familiar y se mantiene optimista de que la solidaridad de sus seguidores hará la diferencia.

En una segunda publicación, el actor tomó un momento para reconocer el apoyo recibido hasta ahora.

Conmovido por la solidaridad de sus seguidores, Alfonso Borbolla continúa pidiendo apoyo y confía en que la comunidad seguirá sumándose a esta causa para ayudar a su padre.

Alfonso Borbolla explica la escasez de sangre y hace un llamado a donar

En medio de la difícil situación que enfrenta debido al estado de salud de su padre, Alfonso Borbolla, actor conocido por su participación en ‘Me caigo de risa’, compartió una reflexión sobre la actual escasez de sangre en hospitales, particularmente durante la temporada festiva.

El actor reveló que muchas personas no califican como donadores debido al consumo de alcohol en las últimas horas, un requisito indispensable para poder donar. “Primero que nada, agradecerles sus muestras de cariño, por repostar la información. ¡Muchas gracias!”, expresó Borbolla en un mensaje cargado de gratitud.

El actor destacó la importancia de seguir ayudando, no solo para apoyar a su padre, sino también a otras familias que enfrentan situaciones similares.

“Mi papá sigue necesitando sangre. Seguramente va a seguir necesitándola, pero también quiero comentarles que hay escasez de sangre. Como para donar se necesita no haber tomado alcohol en las últimas horas y estamos en fiestas navideñas, sus donaciones serán muy agradecidas, no solo para mi papá, sino para otras familias”, explicó.

Borbolla reiteró el llamado a la solidaridad, invitando a las personas a considerar la donación como un acto de apoyo en esta época del año, cuando más se necesita. Su mensaje no solo pone de manifiesto la urgencia personal, sino también la importancia de crear conciencia sobre el impacto que las festividades pueden tener en el suministro de sangre.

