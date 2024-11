Me Caigo de Risa brilla en los Emmy Internacionales 2024 sin Mariana Echeverría: ¿Se llevaron el premio?

La noche del 25 de noviembre, la televisión mexicana vivió un momento histórico al ver al elenco de ‘Me caigo de risa’ en los prestigiosos Premios Emmy Internacionales. El programa, que lleva una década al aire y ha sido un referente del entretenimiento en México, estuvo nominado en la categoría ‘Mejor Espacio de Entretenimiento Sin Guion’ por su exitosa novena temporada, conducida por Faisy. Sin embargo, a pesar de la emoción que generó su nominación, el galardón no fue para el show mexicano.

Además, llamó la atención que Mariana Echeverría no asistió a la premiación siendo parte de la familia disfuncional y las únicas mujeres que representaron al programa fueron Mariazel y Jessica Segura y tampoco no se conocieron los motivos por los que la exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ no acudió.

En la alfombra roja en Nueva York desfilaron, además de Mariazel y Jessica Segura, Faisy, Ricardo Margaleff, Ricardo Fastlicht, Yurem, José Luis Rodríguez ‘el Guana’, Armando Hernández, Isaac Salame, Alfonso Borbolla y el productor Eduardo Suárez.

Estaban felices y se tomaron muchas fotos en la ciudad de Nueva York antes de entrar a los premios / Instagram

¿Quién se llevó el Emmy que no ganó Me caigo de risa?

El premio en esta categoría fue otorgado a la segunda temporada de ‘Restaurant Misverstand’, un programa de origen belga que aborda temas sociales con un enfoque original y emotivo. Estrenada en 2020, esta producción ha ganado prestigio en Europa por su impacto social y narrativa única, lo que la posicionó como favorita en los Emmy Internacionales 2024.

A pesar de no llevarse el galardón, la nominación de ‘Me caigo de risa’ a los Emmy Internacionales es un logro para celebrar, así que igualmente felices, el elenco se dirigió a una fiesta cerca del Empire State para convivir con otros nominados y ganadores, acompañados de su familia.

Posaron en la alfombra roja felices por la nominación y aunque no ganaron se fueron de fiesta para celebrar / Instagram

La reacción del elenco de ‘Me caigo de risa’ ante la nominación a los Emmy Internacionales 2024

En nuestro martes de TVNotas de la semana pasada, Faisy habló con TVNotas sobre la nominación que recibieron él y sus compañeros del programa.

Ante esta primera nominación de un programa hecho en México, Faisy, nos dijo: “Estamos felices porque jamas nos imaginamos que llegáramos a estar nominados en unos premios tan importantes. Es un sueño lo que vivimos. Después de 10 temporadas, llegamos más allá de nuestras fronteras”.

También nos dijo que se sorprendió mucho al conocer la noticia: “Cuando Lalo Suárez me dijo que estábamos nominados para los Emmy no lo podía creer. Además, fue el día de mi cumpleaños y se imaginarán la p3dot4 que me puse (ríe). Tenia que festejar doble. Es un programa un tanto difícil de catalogar. Competimos contra 3 realities y ya estamos nominados. Es un gran premio para mi”.

Faisy, Armando, Borbolla y Mariazel en los Emmy International / Instagram

Con 10 ediciones al aire, Faisy entiende que la exigencia crece: “Cada temporada es un reto más. Al final, el hilo negro no lo descubrimos. Solo que es una forma distinta de hacer reír. También los invitados que hemos tenido son un gran aporte porque se prestan para divertirse con nosotros y dejar a un lado, a lo mejor, su imagen perfecta. Confieso que cuando grabamos, jamás tenemos la certeza de si habrá una temporada más. Quizá ése es el secreto para que siempre le echemos ganas a todo”.

Faisy entiende que la fama es efímera, pero la constancia es indispensable: “Unos días estaremos hasta arriba y otros hasta abajo y es normal. No hay que tomarse las cosas tan personales. Ahorita, con estos premios, ni nos creemos más, ni menos. Solo que síes un gran logro que nos da un apapacho. Seguimos trabajando fuerte para que esto siga adelante”, concluyó.