El Guana: de vivir en el camerino de Silvia Pinal a La casa de los famosos 2025 ¡así fueron sus inicios!

El hambre de triunfo y el deseo de lograr sus sueños han empujado al actor y comediante José Luis Rodríguez ‘el Guana’ a ir paso a paso hasta recibir la oportunidad de estar en la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025.

Narró que vivió momentos muy complicados cuando llegó a la CDMX siguiendo sus sueños. “Yo soy de Celaya, Guanajuato. Vengo desde abajo, picando piedra. Tuve que dejar a mi familia a los 17 años para venirme acá. Quería hacer teatro y salir adelante. No me conformaba con ser un bailarín, swing o acróbata de ensamble. He sufrido muchas carencias. Mi primer año aquí lo viví dentro de un camerino”.

¿Cómo ayudó Silvia Pinal al Guana, en sus inicios, antes de Me caigo de risa y La casa de los famosos México?

“Yo llegaba en ese entonces a una de las ciudades más grandes del mundo y me contrataron para ¡Qué tal, Dolly! Le pedí la oportunidad a Silvia Pinal, que era la protagonista, de quedarme a vivir en su teatro y aceptó. Terminaban las funciones, que eran de martes a domingo, todos se cambiaban, se iban y yo me quedaba. Me desmaquillaba y cuando ya me iba a dormir, descolgaba vestuario para hacer mi colchón y mis cobijas. Era mi cama. Así viví durante 1 año”.

“Es una anécdota que ahora cuento lleno de alegría, pero en ese entonces pues sí la sufría. El teatro era gigantesco y el camerino estaba hasta el final. Estaba todo oscuro, porque apagaban la luz a cierta hora y yo me quedaba encerrado ahí. Mi rutina era despertarme, salir a comer a una fondita, dar funciones y dormir”.

¿Cómo recibió ‘el Guana’ la invitación a La casa de los famosos México 2025… y teme seguir los pasos de Mariana Echeverría?

“Para mí fue impactante que me invitaran (a LCDLFM). Dije: ‘No sé si ya tengo el nivel para entrar’. En la presentación no me la creí estar rodeado de tantos medios, al lado de Ninel Conde y Galilea Montijo”.

José Luis carga con el peso de ser el representante del elenco del exitoso programa Me caigo de risa. El año pasado esa responsabilidad recayó en Mariana Echeverría. A raíz de su participación, de ser una de las figuras más queridas en el medio artístico, se convirtió en una de las más rechazadas. Incluso se le cerraron ofertas laborales.

Al respecto, ‘el Guana’ nos dijo: “Es una carga bastante fuerte. Sí me asusta muchísimo, porque es un show donde la gente te puede ‘funar’ y acabar con tu carrera en un 2 por 3. Yo espero generar polémica de la buena. No quiero juzgar a Mariana. Ella hizo lo que pudo con lo que tenía a la mano. Sé que la pasó muy mal después, con todos los medios y con toda su vida. Ya no estamos en comunicación”, concluyó.

¿Quién es ‘el Guana’, habitante de La casa de los famosos México 2025?

Inició su carrera en teatro musical en 1994, con ¡Qué tal, Dolly!, junto a Silvia Pinal.

Ha participado en obras de teatro como: Jesucristo superestrella, Los miserables, Chicago, José, el soñador y Toc Toc, entre otras.

En televisión ha formado parte de: Me caigo de risa, Una familia de diez, Cita a ciegas, ¡Chócalas Compayito!, Muero por Marilú y El príncipe del barrio.

