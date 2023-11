Ricardo O’Farrill da su versión sobre lo que pasó en la boda de Mau Nieto: “Por eso perdí amigos”

Ricardo O’Farrill abrió su corazón en una entrevista con el presentador Yordi Rosado y habló de los malos meses que pasó este 2023.

Recordemos que a finales de abril de este año, el comediante protagonizó algunas polémicas tras asistir a la boda del standupero Mau Nieto. El famoso también habló mal de varios de sus amigos y de otros comediantes.

Esto lo llevó a ingresar en clínicas de rehabilitación. Ello, como consecuencias de su episodio maníaco-depresivo.

Te puede interesar: Ricardo O’Farrill destapa amenazas de Daniel Sosa y exhibe a otros standuperos tras boda de Mau Nieto

Ricardo O’Farrill considera que las redes sociales son sumamente tóxicas. / TikTok: @Javiercm1211

¿Qué pasó entre Ricardo O’Farrill y Daniel Sosa?

En esta ocasión el comediante dio su versión sobre lo sucedido en la boda de Mau Nieto, pero sobre todo lo que pasó con Daniel Sosa.

“Yo provoqué a Daniel. No hubo golpes en ningún momento. No nos sabemos pelear. Lo que sucedió es que, días atrás, en la grabación de un show de stand up, Daniel no se había callado en todo el show”.

Según O’Farrill, una persona estaba haciendo un show, pero Sosa no guardó silencio durante toda la función, por lo que se molestó O’Farrill y su familia.

“Cuando está en la boda, Daniel me intenta saludar. Me volteé. Le dije: ‘La próxima vez que vayas a un show de stand up cállate la pu.. boca porque no me dejaste oír, ni a mi mamá' y se prendió”, comentó.

Por si te lo perdiste: Ricardo O’Farrill destapa amenazas de Daniel Sosa y exhibe a otros standuperos tras boda de Mau Nieto

Daniel Sosa no solo agradeció la oportunidad que le brindó Ricardo O’Farrill, sino que también aplaudió su ardua trayectoria artística. / YouTube: Ricardo O’Farrill

El comediante aseguró que ese día la única sustancia que consumió fue marihuana. Luego de esto, Daniel se enojó y le pisó las botas. Sin embargo, Sosa lo intentó provocar con un insulto similar a “pocos hue…”, por lo que se puso de pie y lo retó.

“Estábamos alterados en el momento y me dijo: ‘Dile a tu mamá que morgue como que me iba a mat…' algo así. Entonces, a raíz de que dijo eso, le dije: ‘Yo iba a contratar un personal de seguridad el lunes, pero por culpa de tu amenaza, voy a hacer que vaya mañana”.

El nuevo comunicado desmiente que Ricardo O´Farrill se encuentre bajo tratamiento médico / Facebook: Ricardo O’Farrill

Mira: Ricardo O’Farrill irrumpe en clínica de rehabilitación donde fue internado e inicia huelga de hambre

Al día siguiente Ricardo quería presentarles a los demás comediantes a su novia. Sin embargo, no le permitieron el acceso a tornaboda: “Ahí fue cuando me empecé a alterar mucho y sólo recuerdo a seguridad empujándome y que nadie saliera. Luego me dijeron que nadie salió porque nadie se enteró. Pero eso me rompió el corazón que nadie saliera, que nadie me defendiera, que fuera como el apestado de la boda y me fui enojado y twitteé: Daniel Sosa me amenazó de muerte”.

Debido a las fuertes acusaciones que hizo sobre sus compañeros de stand up perdió a mucha gente que consideraba a sus amigos: “La cagué en algo que es irreversible y dije cosas que estuvieron muy mal y por eso perdí tantos amigos”.

Ricardo O’Farrill se encargó de funar a diversas personalidades del medio de la comedia debido a que se sintió traicionado / Instagram: @richieofarril

¿Por qué Ricardo tuvo un brote maníaco depresivo?

De acuerdo con Ricardo O’Farrill habría sido una combinación de sucesos en cuales su diagnóstico médico no era certero y un mal tratamiento.

“Tengo un chin… de cuidado lo que me comentan que disparó mi brote maníaco-depresivo fue el uso de venlafaxina, que era un medicamento recetado por mi expsiquiatra, o sea todo bien con la venlafaxina, pero si eres bipolar y estás latente con un brote, la venlafaxina lo dispara, cosa que yo no sabía ni mi pobre expsiquiatra”.

Mira: Ricardo O’Farril revela que fue diagnosticado con bipolaridad

El comediante aseguró que también el consumo de sustancias de efecto alucinógeno hicieron una especie de choque con el estado depresivo que padecía.

“No (no sabía que era bipolar en ese entonces) entonces fue consumo de venlafaxina, consumo de hongos, mariguana y justo esta depresión que llevaba cargando desde hace años”.

Finalmente, Ricardo O’Farrill reveló que se encuentra con mayor estabilidad emocional, y se encuentra viendo a dos psicólogos y un psiquiatra, pero sabe que debe cuidarse para evitar tener una recaída, pues podría volver a vivir otro evento similar.