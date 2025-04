Faisy reveló que Mau Nieto luchó contra el cáncer en secreto

Faisy nights, uno de los programas más exitosos de Unicable, inició una nueva etapa. A partir de abril, se transmite todos los lunes a las 10:30 de la noche. En esta emisión los presentadores traen notas curiosas para comentar y ofrecen momentos para soltar la carcajada.

Además, Faisy recibe a artistas invitados con los que platica, juega y crea diferentes dinámicas. También participan especialistas que abordan y explican temas de interés.

Faisy está muy contento con los resultados que ha tenido su programa. / Instagram.

Lee también: ¿Faisy reaccionó a los señalamientos de Mariana Echeverría? Lanza intrigante mensaje

Faisy se adapta a los cambios de horario

En TVNotas platicamos con el conductor y nos contó: “Estoy muy contento con el cambio de día. Antes era los jueves para un público más de reventón. Ahora es para uno más amplio. Hay una evolución tanto en escritores como en dinámicas. Ya llevamos 3 años al aire”.

“Ahorita estoy con Mariazel y Mau Nieto y me encanta crear una plataforma para conductores nuevos”. Faisy

“Siempre que un proyecto cambia a otro espacio existe el compromiso de que funcione. A mí me dan gran libertad y eso me motiva mucho. Lo que busco siempre es que sea también contenido que me provoque y me haga disfrutar”.

Hace unos días, Mau conmocionó a las redes sociales tras anunciar que le habían quitado un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel.

No te pierdas: Mariana Echeverría se lanza contra Faisy; confirma fuerte pelea ¿Lo tachó de machista?: “Me sentí humillada”

Mau Nieto enfrento el cáncer en secreto, revela Faisy

Al respecto, Faisy reveló: “Nos enteramos cuando ya se lo había quitado. Lo contó después para que no nos preocupáramos. Dijo que no fue grave, pero sí un aviso para tener más cuidado”.

“Fue un lunar que evolucionó. Su esposa, que es dermatóloga, se dio cuenta, y lo compartió públicamente para generar conciencia. Para que todos nos chequemos la piel y que revisemos que no exista algún granito que se haya convertido en lunar o que haya cambiado de color o forma”.

“Ya se lo extirparon. Ahorita está en revisión para ver qué tipo es. Al parecer es el menos peligroso”.

Nos contó cómo se encuentra Mau de ánimo: “Bien. Acabamos de grabar y justo platicamos de eso. Contó que se alarmaron muchos de sus familiares porque nadie sabía que había pasado por esto. Qué bien que lo haya compartido, porque el sol es muy peligroso y más ahorita que nos hemos acabado la capa de ozono y muchos no usamos bloqueador”.

“Según entiendo, fue un proceso bastante rápido. Se fue a una playa de vacaciones con su esposa. En la alberca ella se dio cuenta. Al día siguiente se lo fueron a checar y a los 2 días se lo quitaron”. Faisy

En otro tema, compartió a qué famosos ha disfrutado entrevistar. “Rocío Banquells me encantó. También me fascinó tener al ‘Flaco’ Ibáñez y Luis de Alba, los que he admirado toda mi vida, y a Alejandra Guzmán”. Y reveló qué entrevistas le han costado trabajo:

“Siempre es más complicado con los artistas internacionales. Anitta fue muy amable, pero cuando vienen de muchas entrevistas en el día, llegan cansados y es difícil conectar o sorprenderlos. Nicki Nicole me costó trabajo por lo mismo, pero ambas fueron divertidísimas”. finalizó

Fue la esposa del conductor quien se dio cuenta que algo no andaba bien con la piel del conductor. / Instagram

Lee también: Faisy se lanza contra Bárbara de Regil por hacer ejercicio en un avión: “Irrespetuoso”

¿Quién es Mau Nieto?

Es uno de los comediantes y standuperos más queridos y reconocidos de nuestro país. Inició su carrera en 2012.

En 2018 Netflix emitió su especial de comedia Viviendo sobrio... desde el bar.

Ha participado en programas cómicos

como LOL, conducido por Eugenio Derbez. Fue el conductor titular de 100 latinos dijeron en el canal Estrella TV, en Estados Unidos. Forma parte de los exitosos programas

Me caigo de risa y Faisy nights. Recientemente también lo vimos como

actor en la película Señora influencer.

¿Qué es un carcinoma basocelular?

De acuerdo con la página de salud de Mayo Clinic, el carcinoma basocelular es un tipo de cáncer de piel que comienza en las células basales, que se encuentran en la piel y que producen las células cutáneas nuevas a medida que las viejas mueren.

Suele aparecer como un bulto ligeramente transparente en la piel, aunque puede tomar otras formas. Ocurre con mayor frecuencia en zonas de la piel expuestas al sol, como cabeza y cuello. Evitar la exposición al sol y usar protector solar pueden ser modos de protegerte contra el carcinoma.