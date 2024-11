Faisy defiende a Adrián Marcelo tras su paso por ‘La casa de los famosos México’

Adrián Marcelo, uno de los personajes más controversiales de ‘La casa de los famosos México’ (LCDLFMX), continúa generando opiniones encontradas.

Durante su participación en el reality, fue duramente criticado por actitudes y comentarios que muchos consideraron “misóginos” y “agresivos”, incluso culminando en una intensa pelea con la actriz Gala Montes y la salida paralela de anunciantes del reality con sendos comunicados que afirmaban que la violencia se alejaba de sus valores y códigos de conducta empresariales.

Aunque abandonó el programa antes de la final, su imagen ha quedado muy lastimada en la percepción del público. Recientemente, Faisy, conductor de ‘Me caigo de risa’, compartió en su programa ‘Faisy Nights’ su opinión sobre Adrián, destacando que, en su experiencia, el influencer no es la persona problemática que algunos han pintado.

Faisy defiende a Adrián Marcelo: “Es un buen tipo”

Durante un episodio reciente de ‘Faisy Nights’, el conductor sorprendió al ofrecer su apoyo a Adrián Marcelo. Al cuestionar a Cynthia Urías, su invitada en el programa, Faisy mencionó que, en su trato personal con Adrián, este se mostró como alguien “buena onda” y nada conflictivo.

“¿Tú conocías a Adrián Marcelo? Yo lo tuve en ‘Me caigo de risa’ y es un buen tipo, de verdad”, aseguró Faisy, dejando claro que su experiencia con el influencer ha sido positiva.

Por su parte, Cynthia Urías respondió respaldando el punto de vista de Faisy, y agregando que otras personas que han trabajado con Adrián también coinciden en describirlo como alguien amable y respetuoso. No obstante, esta perspectiva difiere de la imagen que él dio por sus comentarios y actitudes en ‘La casa de los famosos México’, donde habló de echar aceite caliente a cierta compañera o darle de patadas a otra.

Urías recordó el mal momento que pasó junto al hermano de Adrián Marcelo: “De repente que la gente no lo entienda o lo invente diferente que lo tergiversa y lo exageran. Por ejemplo, lo que me pasó con la familia de Adrián Marcelo, que dije: ‘Interesante punto de vista’ (en respuesta a que el hermano de Adrián aseguraba que este no había sido violento). Hasta el día hoy me siguen atacando”.

Cynthia Urías y la polémica con el hermano de Adrián Marcelo: “Interesante punto de vista”

La presencia de Adrián Marcelo en LCDLFMX generó también un enfrentamiento indirecto entre Cynthia Urías y el hermano del influencer, Ricardo Alonso en una de las galas del reality.

Todo comenzó cuando, durante una acalorada discusión entre Gala Montes y Adrián, este último lanzó un discurso que muchos interpretaron como una crítica indirecta al activismo feminista de la actriz. Gala fue clara al expresar que se sentía violentada por Adrián, y Cynthia Urías no dudó en manifestar su apoyo hacia Gala en ese momento.

Durante la gala del show, en respuesta a los comentarios de Cynthia, Ricardo Alonso defendió a su hermano diciendo: “Yo lo conozco. No solo le creo, sino que tengo mucho más contexto que todos ustedes juntos… Adrián no tiene una sola polémica de violencia con nadie. Si no, dime tú algún momento en el que haya llegado a sobrepasarse”.

Ante la defensa del hermano de Adrián, Cynthia respondió de manera escueta pero contundente: “Interesante punto de vista”. Esta frase desató un debate en redes sociales, donde algunos aplaudieron la postura de Cynthia mientras otros apoyaron a Ricardo.

La salida de Adrián Marcelo y su inasistencia a las galas

Tras su polémica salida de LCDLFMX, Adrián Marcelo no asistió a las galas del programa ni realizó la tradicional gira de medios que los demás exintegrantes hicieron. Aunque la productora del programa, Rosa María Nogueron, afirmó que todo quedó en buenos términos, el influencer ha preferido mantenerse alejado de la televisión y, en cambio, ha hablado de su experiencia en YouTube.

La ausencia de Adrián en la gira mediática y su negativa a aparecer en las galas han sido interpretadas por muchos como un acto de rebeldía o una manera de mostrar su desacuerdo con la forma en que se manejaron algunas situaciones dentro de La casa. Sin embargo, Adrián no ha dado declaraciones formales y más bien ha hablado en sus redes sociales.