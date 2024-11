Adrián Marcelo no quería entrar a ‘La casa de los famosos México’ ¿Qué lo hizo cambiar de opinión?

Sin duda alguna, Adrián Marcelo fue uno de los participantes más polémicos de ‘La casa de los famosos México’. A lo largo de su estancia, fue criticado por diversos comentarios que, para muchos, fueron considerados como “misóginos” y “agresivos”.

A pocas semanas de la gran final, el influencer abandonó voluntariamente el reality, tras una intensa pelea con Gala Montes, quien lo acusó de haberla violentado desde el comienzo del show.

Tras su salida, rechazó ir a las galas del programa y no realizó la gira de medios que, por contrato, todos los participantes de la casa deben hacer, pese a que Rosa María Nogueron, productora del programa, afirmó que las cosas con el regiomontano acabaron bien.

Si bien no ha querido dar entrevistas a canales de televisión, Adrián sí ha hablado de su experiencia en el show en diversos canales de YouTube.

En una entrevista reciente para el canal de YouTube de Carlos Garza, el influencer confesó que, cuando lo invitaron a participar en el show, iba a rechazar la oferta. Incluso, hacía bromas del asunto con sus conocidos.

No obstante, su esposa, Karina Puente, fue quien lo motivo a participar, asegurándole que sería un buen elemento para el concurso.

“Yo no quería entrar. Hasta jugaba. (Me convenció) ver como reaccionó mi esposa cuando le dije ‘me están hablando para ‘La casa de los famosos’. (Ella me dijo) ‘Yo ya sabía que te iban a hablar’”