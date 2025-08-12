Guana se quejó de abandono, pero: “hubo una tercera”, revela su exesposa

Después de que se dijera que Ana Cecilia Anzaldúa era la mujer que había dejado a José Luis Rodríguez ‘Guana’ hace años para irse con otro, la actriz rompió el silencio. Nos contó que estuvieron casados, que el matrimonio se terminó por las decisiones que él tomó, y que todo el mundo la asocia con esa mujer de teatro que lo dejó.

¿Cómo fue la historia de amor entre Ana Cecilia y Luis Rodríguez, ‘Guana’,habitante de La casa de los famosos México 2025?

“Nosotros nos conocimos en 2004. Casi de inmediato nos hicimos novios. A los 3 años nos fuimos a vivir juntos y en 2012 nos casamos. Nuestra relación concluyó en 2017. Esos 5 años fueron muy buenos. Él es súper divertido. Echábamos mucho desmadre juntos. Nos acompañábamos a los castings, compramos un departamento”, dijo Ana Cecilia.

Aunque parecían ser la pareja perfecta, Ana Cecilia no contaba con lo que iba a pasar: “Él llegó un día y me dijo que había algo en la relación que ya no lo tenía contento. Que tenía que moverse de ahí, buscar su propia felicidad personal. Se fue de la casa. Hubo un proceso medio rudo de separación, pero a final de cuentas no puedes impedir que nadie se vaya si se quiere ir. Él estaba decidido. Ese momento para mí fue muy duro, habiendo convivido tantos años. Fue un duelo muy fuerte, súper triste”.

Guana y Ana Cecilia estuvieron juntos 13 años, 5 de ellos casados.

¿Hubo una infidelidad en la relación entre Ana Cecilia y Luis Rodríguez, ‘Guana’, habitante de La casa de los famosos México 2025?

Lo que ‘Guana’ no le dijo a Ana Cecilia es que se quería separar porque había otro motivo detrás de las razones que le había mencionado: “Hubo una tercera por parte de él. José Luis ya lo habló en La casa de los famosos, pero no dijo mi nombre. Esa conversación fue detrás de más gente y pasó desapercibida. Él se fue de la casa porque tenía esa duda (dilema amoroso). Quería ajustar lo que él quería hacer. No sé desde cuándo empezó a andar con esa persona, pero sí había un interés por ella. En un principio no me quiso compartir lo que sucedía al 100%. Más adelante me enteré de lo que pasaba”.

Por si esto no fuera suficiente, la mujer con la que salía su aún esposo en ese momento, le hizo la vida difícil: “Él cometió errores que hoy le duelen más que a mí. Está bien cañón equivocarte y lastimar a alguien. No creo que lo haya hecho nunca a propósito. Fue un momento de confusión y de perderse. No sé en qué pensaba él. Yo soy de la idea de que cada uno carga con sus acciones y es responsable de lo que genera. Yo traté de ser ecuánime, de no hacer nada público, pero la chica con la que estaba sí decidió hacer cosas públicas por historias de Instagram. Por ahí hubo un relajillo. A mí me pareció que lo que ella hizo sí era con alevosía y ventaja. Él carga con sus culpas y estoy segura de que hoy se siente mal por lo que hizo. Creo que fue muy egoísta y me lastimó, pero no sé si está bien que nos llamemos así, porque todos tenemos que encontrar nuestro camino”.

¿Cómo vivieron el divorcio Ana Cecilia y Luis Rodríguez,‘Guana’?

Ana Cecilia nos dijo que obviamente hubo gritos y reclamos y que la firma del divorcio fue difícil: “Estaba enojada en ese momento, porque no estaba en mis planes terminar la relación. Conforme avancé en mi proceso personal en terapia me di cuenta de que yo tampoco quería estar ahí. Lloramos juntos. Nos despedimos. Los 2 nos pedimos perdón por los errores que cometimos. Todo lo que pasó al final de esa relación está sanado, trabajado, perdonado y hablado. En cuanto a lo legal, con el divorcio, lo que nos pidieron (en los juzgados) es que esa propiedad que estaba a nombre de los 2 se vendiera, y cada quien se fue con su lana”.

Posteriormente se hicieron amigos: “Poco a poco sanó la relación que ahora tenemos. Nos encontramos en todos los eventos. Con su novia han ido 2 veces a mi casa a ver a la perrita que teníamos en común. Los 2 no queríamos dejarnos fuera de nuestras vidas. Durante la pandemia, las cosas se empezaron a suavizar y nos queremos mucho”.

Finalmente, nos comentó que la historia fallida del ‘Guana’ con una mujer que lo dejó por otro, fue de una relación anterior, pero que ahora todo el mundo la asocia a ella: “Eso fue hace 22, 23 años. Yo lo conocí cuando él ya había atravesado eso. Tengo entendido que ella ya no hace teatro”, finalizó.

Luis Rodríguez ‘el Guana’ / Redes sociales

¿Quién es José Luis Rodríguez ‘Guana’ y cuál ha sido su trayectoria en teatro y televisión?

Guana es originario de Guanajuato, pero decidió mudarse a la CDMX en la década de los 90, para empezar en el teatro musical, en la obra Hello Dolly!, al lado de Silvia Pinal (Q.E.P.D).

En televisión ha participado en proyectos como Cita a ciegas y Una familia de diez. Saltó a la fama con Me caigo de risa. En teatro ha estado en proyectos como Bule Bule, el show y La obra que sale mal, entre otras.

Ahora Guana es feliz con la actriz y bailarina Citlali, con quien lleva 4 años de relación.

¿Quién es Ana Cecilia Anzaldúa y qué ha hecho en el teatro musical y el doblaje?

Debutó en 2004 en la obra El violinista en el tejado. En 2007 destacó en La bella y la bestia. Ha participado en varios musicales, como: La línea del coro, Mentiras, el musical, ¡Qué plantón! y Wicked.

Ha sido parte importante del mundo del doblaje en varias cintas. Desde hace más de una década forma parte de la obra 12 princesas en pugna.