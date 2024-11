Adrián Marcelo revela que sufrió un severo trastorno

Actualmente, Adrián Marcelo es una figura reconocida en redes sociales, donde disfruta de un éxito notable. Su participación en el reality La casa de los famosos México lo ha catapultado al ojo público, consolidando su fama como influencer y personalidad de medios.

Sin embargo, sus primeros pasos en la industria de la televisión y el deporte no estuvieron exentos de dificultades, como confesó recientemente en el programa Tirando Bola, conducido por el comediante Franco Escamilla en su canal de YouTube.

Durante la entrevista, Adrián recordó un aspecto particular de su vida que en su momento fue un obstáculo: la dislalia, un trastorno del habla que le impedía pronunciar correctamente la doble “R”. “Se reía mucho de mí la banda”, comentó el influencer, quien enfrentó burlas en su entorno y que lo llevaron a ser rechazado en deportes.

El mensaje a Willie González y su primera oportunidad en televisión

Adrián Marcelo compartió cómo, a pesar de las dificultades, nunca dejó de perseguir su sueño de trabajar en medios deportivos. Decidido a demostrar su potencial, le envió un video a Willie González, director de deportes de Multimedios, con la intención de solicitar una oportunidad: “Le mandé un video medio chusco y le dije ‘Dame chance de hacer un casting’”.

La respuesta de González, sin embargo, fue directa y con cierto escepticismo: “Me tuitea, ‘si esto es una broma, es de muy mal gusto. Si esto es serio, mañana te veo para un examen de conocimiento’”.

Este examen fue solo el comienzo de una serie de desafíos para Adrián, quien logró aprobar la prueba de conocimientos, aunque Heliodoro, un productor de Multimedios, se dio cuenta de su dificultad para pronunciar la doble “R": “Me dan una pauta y 37 palabras con doble R”, recordó, rememorando el momento en el que se le pidió un casting grabado.

YT: Adrián Marcelo

Adrián Marcelo: La terapia de lenguaje y el esfuerzo que definió su carrera

Con la oportunidad frente a él, Adrián no dudó en tomar medidas para mejorar su pronunciación. Buscó ayuda profesional, asistiendo a sesiones con una foniatra y una terapeuta de lenguaje que, para su sorpresa, resultó ser una antigua compañera de la facultad.

“En cuatro semanas me quité eso”, declaró, evidenciando el esfuerzo y la dedicación que lo llevaron a superar su dislalia.

La historia de Adrián Marcelo resalta la importancia de la perseverancia frente a las adversidades y cómo los obstáculos pueden convertirse en motivación para lograr el éxito. Hoy en día, su presencia en redes sociales y en programas de televisión es testimonio de que, con trabajo y dedicación, es posible dejar atrás las limitaciones personales para alcanzar el reconocimiento y cumplir los sueños.

Adrián Marcelo: La razón detrás de su ingreso al show y su visión del reality ‘La casa de los famosos México’

Aunque ahora se muestra crítico de su paso por La casa de los famosos México, Adrián Marcelo confesó que, en un principio, no deseaba participar en el programa.

Según contó en la misma entrevista, su intención inicial era rechazar la invitación, pero fue su esposa, Karina Puente, quien lo convenció de aceptar. Al parecer, Puente vio en el show una oportunidad para que su esposo pudiera demostrar su talento y personalidad en una plataforma masiva.

“Yo no quería entrar. Hasta jugaba. (Me convenció) ver cómo reaccionó mi esposa cuando le dije: ‘Me están hablando para La Casa de los Famosos’. (Ella me dijo) ‘Yo ya sabía que te iban a hablar’”, compartió el influencer, mostrando la importancia de su pareja en la decisión.