Faisy responde a la posibilidad de trabajar con Mariana Echeverría tras polémicas en ‘LCDLFMX’

La nula relación entre Faisy y Mariana Echeverría todavía es tema de conversación. No ha sido un secreto que entre ambos conductores ya no existe una amistad desde hace un tiempo atrás. Sin embargo, existe la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos.

Recordemos que el conductor ha admitido públicamente un distanciamiento con la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’. Esto luego de que en TVNotas te contamos que los integrantes de ‘Me caigo de risa’ habían tenido un fuerte enfrentamiento en una de las grabaciones de ‘Faisy Nights’. Por esta razón, Mariana terminó saliendo del programa.

Luego, durante la estancia de Mariana en el reality show, Faisy intentó mantener una postura neutral acerca del comportamiento de Echeverría. Sin embargo, a la fecha no ha podido evitar las preguntas de la prensa sobre cómo será su relación actualmente.

Faisy responde si volvería a trabajar con Mariana Echeverría tras su escandaloso paso por ‘La casa de los famosos México’

Luego de que Mariana Echeverría salió de ‘La casa de los famosos México’, se convirtió en blanco de diversos comentarios.

Este escándalo derivó a que la famosa tomara la decisión de abandonar la ciudad de México y mudarse a León, en medio de rumores que apuntaban a que sería vetada por la televisora.

No obstante, días después, sorprendió su regreso a las galas de ‘La casa’, pese a que se despidió de todo lo que tenía que ver con el reality de Televisa en las redes.

Ahora, la prensa se dio a la tarea de cuestionar a Faisy sobre la posibilidad de que Mariana vuelva a la pantalla chica y trabajen juntos, luego de los rumores de un supuesto veto de la televisora.

El comendiante mencionó que no considera que ella este “vetada”, ya que él mismo la ha visto en las galas del reality. “No sé, no creo que esté vetada. La he visto en las galas”, dijo a la prensa.

En cuanto a trabajar con ella de nuevo, respondió:

“Tampoco es decisión mía, amo mi trabajo, soy muy profesional. A mi me ponen a hacer un proyecto que amo con quien sea y lo voy a hacer lo mejor que pueda”. Faisy

Finalmente, el conductor dio a conocer su postura sobre todos los escándalos que ha atravesado ‘La casa’.

Faisy “Yo lo que no sé con esta casa, para empezar yo la vi muy agresiva. Pero todo el mundo está hablando de ella, entonces no sé muy bien”.

Concluyó: “No creo que haya alguien que quiera ser malo a fuerza, o que quiera lastimar a otra persona. Cada quién tiene diferentes filtros, en mi caso, siempre pienso en un contenido que pueda ver mi mamá y que pueda ver mi hija”.

¿Mariana Echeverría ya se pronunció a las declaraciones de Faisy?

Al momento, la exconductora de ‘Me caigo de risa’ no ha dado respuesta a las más recientes declaraciones de Faisy sobre ella. Sin embargo, dejó muy claro que en este momento se enfocaría en darle vuelta a la página y en buscar embarazarse por segunda ocasión.

