¿Luis Enrique Guzmán es el papá biológico del hijo de Mayela Laguna? Revelan los resultados de ADN

En agosto pasado, en TVNotas te contamos que, por fin, se llevó a cabo la prueba de paternidad que solicitaron Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán ante en Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la CDMX.

Recordemos que Luis Enrique aseguró que no era el padre biológico del hijo de Mayela. Ella negó este señalamiento y ha estado luchando para que su expareja se someta a una prueba de ADN.

Por esta razón, el 19 y 20 de agosto se realizaron dos pruebas y, en ese momento, se comentó que tendrían que esperar 10 días hábiles para saber los resultados, los cuales comprobarán si Luis Enrique es o no el padre biológico del hijo de Mayela.

¿Luis Enrique Guzmán es papá biológico del hijo de Mayela Laguna?

Ahora, a través de un comunicado en sus redes sociales, Mayela dio a conocer los resultados de la prueba de ADN a la que se sometió su hijo y Luis Enrique.

“Les quiero compartir el resultado de la prueba de ADN, el cual nos fue jurídicamente notificado hoy, miércoles 18 de septiembre; por tanto, y, en mi pleno derecho de informarles, les comunico que el resultado es negativo”. Mayela Laguna

Agregó: “Los resultados de las periciales en genética molecular atienden a una cuestión científica, más no jurídica. Tenemos el derecho procesal de revisar los dictámenes y seguir trabajando para poder garantizar los derechos humanos del menor y que no se afecte, en ningún momento, su desarrollo emocional y psicológico”.

Concluyó: “Consideré importante y necesario hacer público el resultado, a través del presente comunicado, ya que toda esta situación se inició de manera pública por el señor Guzmán Pinal, lo cual hubiese preferido, por el bien superior de mi menor hijo, se resolviera en privado”.

Al momento, Luis Enrique Guzmán no se ha pronunciado respecto al comunicado de su ex en redes sociales.

¿Qué pasó entre Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna y su hijo?

Hace varios meses Luis Enrique Guzmán lanzó un comunicado por medio de sus abogados en el que aseguró que el hijo de Mayela Laguna no era suyo, según una prueba de ADN que le practicó. Mayela no estuvo de acuerdo con esto, pues, la prueba de ADN no la había hecho legalmente, por lo que alegó que no era oficial.

Desde entonces, Mayela y Luis Enrique han tenido una batalla legal por la paternidad, ya que ella aseguraba que su hijo sí pertenecía a la dinastía Pinal.

Después de un ir y venir y diferentes declaraciones públicas de las partes, se hizo de conocimiento que el juez ordenó que se hicieran dos pruebas genéticas de las que ahora Mayela Laguna ha revelado el resultado que es contundentemente negativo.