Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna realizan la prueba de ADN

Hoy por la mañana, por fin se llevó a cabo la prueba de paternidad que solicitaron Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán ante en Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la CDMX.

Después de las 9 de la mañana, la primera en llegar fue Mayela, quien habló con ciertos medios de comunicación:

“Todo está muy bien, muy tranquilo. No estoy nerviosa. serán dos días de prueba, pero estoy tranquila”.

A su salida, casi dos horas después, Mayela tomó otra actitud con la prensa y se negó a hablar e incluso a reclamar a los medios de comunicación que estuvieran ahí, ya que, previamente había pedido que no acudieran para no afectar a la familia:

Sí se hizo la prueba. Me dejan pasar, por favor. Les pedí con todo respeto que no pasara esto. Ya les dije que sí se hizo la prueba. No estuvieron los dos peritos. Es un día y otro día”.

Al ser cuestionada sobre cómo recibió al niño Luis Enrique, se limitó a comentar:

“Yo se los pedí a todos. Sabía que esto se iba a filtrar y no fue por mí”.

Algunos medios comentaron que la información se había filtrado por una amiga de ella de Grupo Imagen a lo que ella aseguró que no fue así.

“No, ella no lo filtró. Se había filtrado antes. No estoy conforme con la prueba que debió haberse llevado en un día. Me encuentro positiva, pero no estoy de acuerdo”.

Por su parte salió Luis Enrique Guzmán, quien se negó a hablar con la prensa presente, pedía que lo dejaran pasar y se limitó a comentar:

“¡Sí se pudo! Me siento bien. No me presionen. No les voy a dar ni un minuto”.

Se le comentó que Mayela no estaba de acuerdo con la prueba:

“No tengo nada qué decir. Ya se hizo la prueba. Mañana hay otra prueba. Habrá dos días de prueba. Así lo pidió ella. Yo estoy bien y no tengo nada qué decir. Es mi vida privada. Respétenme y déjenme en paz. Agarren la onda. Respeten la privacidad de mi familia”, concluyó.

A partir de mañana que se lleve a cabo la segunda prueba, los resultados de la misma, serán entregados aproximadamente en 10 días hábiles.

Después de los resultados, se sabrá a ciencia cierta quien de los dos involucrados ha hablado con la verdad.

¿Qué pasó entre Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna y su hijo?

Hace varios meses Luis Enrique Guzmán lanzó un comunicado por medio de sus abogados en el que aseguró que el hijo de Mayela Laguna no era suyo, según una prueba de ADN que le practicó. Mayela no estuvo de acuerdo con esto pues la prueba de ADN no la había hecho legalmente por lo que alegó que no era oficial.

Desde entonces, Mayela y Luis Enrique han tenido una batalla legal por la paternidad, ya que ella asegura que su hijo sí pertenece a la dinastía Pinal. Laguna obtuvo un amparo en junio pasado en el juicio de paternidad contra Guzmán después de casi un año desde que él emitiera el comunicado en el que negaba públicamente ser el padre biológico del pequeño.

Mayela Laguna está separada de Luis Enrique Guzmán desde el 2022, tras filtrarse unos audios en los que habla mal de la familia Pinal.

Como parte de ese proceso legal, Mayela informó en ese momento en un comunicado que el juez había ordenado, primeramente, la realización de dos pruebas periciales en genética. “Sin embargo, el juez que conoce del asunto, no obstante haber ordenado la práctica de dos pruebas periciales que serían llevadas a cabo por dos peritos distintos adscritos al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México, derivado de la imposibilidad referida por dicho instituto, al tener una carga excesiva de trabajo, ordenó unilateralmente que se recabara únicamente una prueba en genética; lo que resultó en una violación al procedimiento y a los derechos fundamentales de la suscrita y de mi menor hijo.”

Después de esto, al ganar ella el amparo indirecto, el juez ordenó que se hicieran dos pruebas: “Se le ordena a dicho juez que se recaben dos pruebas genéticas, es decir, un perito por cada parte. Ello, en virtud de que, como comenté anteriormente, la prueba pericial en genética es una prueba colegiada, es decir, que se determina con la opinión de más de un profesional en la materia.”

La prueba a la que acudieron hoy y a la que asistirán mañana serían resultado de este recurso que presentó Mayela en el juicio de paternidad, en el que solicitó dos pruebas y le fueron concedidas, como lo dijo Luis Enrique Guzmán.

