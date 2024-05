El plan de Mayela Laguna con la familia Guzmán Pinal: “Parece capítulo de ‘Mentes criminales’ región 4”

Tras una prueba de ADN realizada por Luis Enrique Guzmán, mediante un comunicado, uno de sus abogados informó que había sido engañado pues la prueba había arrojado 0% de compatibilidad. Ahora una examiga de Mayela Laguna nos cuenta cómo ésta planeo todo para formar parte de la familia Guzmán-Pinal.

La examiga comentó que: “El dinero siempre le ha gustado a Mayela sin importar cómo lo obtenga. Estuvo presa por un fraude que hizo en 2014 a más de cuarenta personas. Entre los defraudados estuvo el hijo de Pati Chapoy. En la cárcel, una de sus amigas fue ‘la M4t4v13j1t4s’. También anduvo con la reclusa más peligrosa del penal a cambio de protección”

Y añadió: “Mayela estuvo internada en un psiquiátrico. La verdad es que sí está mal. Conoció a Luis Enrique hace doce años por trabajo, pero nunca pasó nada. Antes de ligárselo estudió todos sus movimientos por internet. Tenía toda la intención de pertenecer a la familia Guzmán-Pinal”.

“Lo contactó por redes sociales. Platicaron y le dijo que acababa de participar en una org... y que se había dejado fotografiar por su amigo Miguel con una mujer con la que estuvo ahí. Horas después se quedó de ver con Luis Enrique y tuvieron s...0 por primera vez”. Examiga de Mayela Laguna

A Mayela no le habrían salido las cuentas: “Mayela le confesó todos sus desmanes. Sus fetiches por las or...s y las mujeres. Luis Enrique no es nada persignado y no le importó. Él quería formar una familia, y se embarazaron. Pero luego no le salieron las cuentas. Ella dijo que había sido de siete meses”, dijo.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán / Instagram

Así fue como Luis Enrique Guzmán, supuestamente, se habría enterado de que el hijo de Mayela no era suyo

“Vivían en el departamento de él en Altavista. Estaba muy ilusionado. Tenían juntos la pizzería. En 2022, un día Luis Enrique regresó antes de la hora acostumbrada y cachó a Mayela con otro hombre y la corrió. A finales de 2022 se reconciliaron”, relató nuestra fuente.

“Cuando sucedió el escándalo del robo de joyas, al revisar las cámaras de seguridad de la casa de doña Silvia, la cacharon hablando con una amiga sobre el valor de los cuadros, esculturas y pinturas. Los Pinal la iban a meter a la cárcel, pero negociaron que Mayela firmara una responsiva por el robo de las joyas y ese documento está en resguardo”, indicó.

Mayela fue la que supuestamente confesó todo: “Después, en Acapulco (10 de mayo de 2023) tuvieron una fuerte discusión y Mayela le gritó a Luis Enrique que no era de él. Un día él se presentó en el hospital donde fue el parto y le dijeron que había sido de nueve meses. Entonces él, de manera secreta, realizó la prueba de ADN. Extrañamente, la clínica no le dio el resultado y fue hasta el tercer examen cuando salió ‘0 compatibilidad’”.

Prueba de ADN de Luis Enrique Guzmán / Archivo TVNotas

Luis Enrique la pasó mal tras la prueba de ADN

“Luis Enrique decidió hacerlo público. La pasó muy mal. Entró en depresión durante casi seis meses. Acudió a terapia. Inició con su abogado Javier Piz un proceso legal contra ella”, relató

La familia Pinal también se sintió dolida: “Luis Enrique confesó todo a su madre y a Ale (su hermana). A ellas también les dolió mucho. Lo querrán siempre como ser humano, pero ya no como familia. Alejandra ya lo quitó de su testamento”.

Mayela ¿evita que se realice otra prueba de ADN?

“Mayela se hace la víctima, pero ella engañó no a un hombre, sino a toda una familia. Dijo que tuvo que faltar a la prueba de ADN porque estuvo en el hospital, pero ella fue quien pidió quedarse otro día más para evadir la prueba del INCIFO (Instituto de Ciencias Forenses). Eso consta en una carta que le entregaron a él”, señaló.

“Además una vez Mayela dijo: ‘Lo mejor para mí es salirme de aquí, pero no tengo un varo. Entonces, lo mejor es extorsionar a esta pinch3 familia de mierd4. Que me den dinero a huev0 antes de que saque un video en donde refundan en la cárcel a ese maldit0 put0 pederasta bu3y (refiriéndose al señor Enrique Guzmán). Eso es lo mejor para mí’”, finalizó.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna abrazados / Archivo TVNotas