¿Alejandra Guzmán confirma hospitalización? Comparte impactante foto tras preocupante diagnóstico

La salud de Alejandra Guzmán ha causado mucha preocupación en las últimas semanas. Y es que, tras haber cancelado los conciertos programados para el resto del año y un diagnóstico incurable, se dio a conocer que había sido hospitalizada.

Alejandra Guzmán / Redes sociales

¿Por qué Alejandra Guzmán fue hospitalizada de emergencia?

El pasado 15 de agosto, el programa ‘Ventaneando’ reportó que Alejandra Guzmán, presuntamente, fue hospitalizada de emergencia por una operación en la hernia.

Si bien en ese momento ni su equipo o la propia Alejandra se habían pronunciado, se sabe que la cantante tuvo que cancelar todos los conciertos que tenía pactados para el resto del año por una cirugía a la que se había sometido recientemente.

Aunque se encuentra estable, se dijo que, por recomendación médica, tenía que tomar absoluto reposo y enfocarse en su recuperación.

“Quiero comunicarles que, por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio”, se lee en el comunicado de la cantante.

Alejandra Guzmán conciertos / Redes sociales

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán y cuál es su estado de salud hoy 16 de agosto?

Hace algunas horas, Alejandra Guzmán compartió una fotografía que confirmaría su hospitalización. Dicha imagen es una comparativa entre dos radiografías de su cadera. En una de ellas, se ven unos clavos de titanio.

Si bien no dio ningún tipo de explicación, todo indica que ingreso al nosocomio por algo relacionado con las prótesis de cadera que tiene desde hace algunos años. Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios positivos de internautas que le desearon todo lo mejor para su pronta recuperación. Estas son algunas palabras que se podían leer en el post:

“Pronta recuperación, Alejandra”

“Tienes una fortaleza inquebrantable y en eso también te admiramos”

“Recupérate pronto y a seguir brillando”

“Fuerzas, mi rockera”

“Tú nos levantas siempre”

“Estamos contigo”

“Te queremos”

Recordemos que Alejandra Guzmán tiene prótesis de titanio en la cadera tras una operación de glúteo que salió mal. Dicha cirugía perjudicó su salud y se ha sometido a más de 40 intervenciones.

Pese a todo, la cantante siempre se ha mantenido positiva y hasta ha bromeado con el asunto diciendo que es una persona de “titanio”.

¿Qué enfermedad tiene Alejandra Guzmán?

Previo a reportarse su hospitalización, Alejandra Guzmán reapareció ante los medios y confesó que, tras la operación a la que se sometió en julio, fue diagnosticada con una enfermedad incurable. En ese momento, la cantante explicó que era hipertensa.

“Soy hipertensa. Sí, sigo en recuperación” Alejandra Guzmán

Debido a esto, debe tomar muchas precauciones médicas, ya que, al ser una enfermedad incurable, necesita tratamiento y cuidados constantes.

