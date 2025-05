Alejandra Guzmán, agridulce 10 de mayo ¡sin su hija y sin su madre!: “Por fin tengo a mi mamá en un diamante”

Tras la muerte de la diva del Cine de Oro mexicano, Silvia Pinal, su hija, Alejandra Guzmán (57 años), aseguró que llevaría parte de sus cenizas en un diamante y cumplió su promesa.

La semana pasada le entregaron la tan preciada joya que presenta a TVNotas en exclusiva. Además, nos cuenta cómo pasó su primer 10 de mayo sin su mamá y habló de la visita a México de su hija Frida Sofía.

“No sabía que Frida estaba en el país. Me enteré cuando me lo dijo la albacea, pero está en todo su derecho. No tuve la suerte de verla. Me enfoqué en que este 10 de mayo fue el primer Día de las Madres que no tengo a mamá”, resaltó.

¿Qué pasó con las cenizas de Silvia Pinal?

Alejandra Guzmán “Valoro mucho todo lo que ella me dio. Lo que me heredó en vida. Eso es lo que a mí me hace feliz. Tengo amor por los escenarios, igual que ella. Convertí sus cenizas en un diamante. Me lo entregaron el 8 de mayo. Ese sí es un buen regalo del Día de las Madres”.

“Para mí, siempre brillará. Es inmortal. Hay cosas en la vida que agradezco y otras que no puedo controlar. He hecho lo que he podido y hasta ahí”, indicó.

Sobre qué la motivó a llevar las cenizas de esta forma, nos dijo: “Es un diamante hecho a presión. Se pone en una máquina, entonces se va formando. Pasaron 3 meses para hacer un diamante de 2 kilates. Es hermoso”.

“Tiene un color especial, porque cada persona tiene un color especial en sus huesos. Sacan el carbono, el magnesio y otras cosas. ¡Es impresionante! Lo inventó un ruso. Lo trajeron a México y me encantó la idea, porque ella siempre estará a mi lado”, manifestó.

“A mi mamá le prendo velas y le pongo flores. La siento. Le escribí una canción preciosa. Hago varias cositas que les mostraré más adelante. Trabajo con mi duelo. Es lo más sano para mí. Hoy me siento fortalecida. Amo la vida. Me acerco a la gente que me cuida y valora”, expresó.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán tras su cirugía?

También nos platicó sobre su reciente cirugía: “Me quitaron un quiste sinovial de la mano derecha. Lo tenía desde hace tiempo. Me salió por tocar el pandero y hacer manualidades. Me gusta tejer, coser y bordar. Fue complicado sacarlo, pero ya me recuperé. Estoy lista para seguir con mi Brilla tour”.

“No sentía molestia, pero se veía una bolita. Fui a checarme con el doctor de mis caderas, el doctor Durazo. Como tuve descanso, aproveché para remover otras cositas”. Alejandra Guzmán

“Me retiraron la matriz de las uñas de los pies (27 de abril). Una por una, cada semana. ¡Fue horrible y doloroso! Bailo desde los 6 y ahora mis uñas crecen mal y cuando hago muchos shows se me entierran. Hoy me dicen ‘la 17 uñas’. Me mandaron antibióticos y una férula que me pongo al dormir”, concluyó.

¿Qué es un quiste sinovial? Esto dijo la doctora Guadalupe Alvarado

También conocido como ganglión, es un pequeño bulto que aparece alrededor de una articulación. Es un tumor benigno.

Suelen aparecer en la parte superior, al lado palmar de la muñeca o en la base de los dedos. Algunos son duros, otros blandos. Se generan por movimientos repetitivos. Unos desaparecen por sí solos y otros tienen que retirarse con cirugía.

Son dolorosos en su aparición, pero no contagiosos. Su aparición se debe generalmente a que se realizan movimientos repetitivos.

Tras el retiro, se recomienda tomar reposo y evitar hacer movimientos repetitivos durante

un tiempo. Se opta por colocar vendajes en la zona.

No hay tratamientos definitivos para eliminarlos, ya que pueden volver a desarrollarse.

