¿Sandra Itzel buscó a Frida Sofía para atacar a Adrián di Monte? ¡La hija de la Guzmán explotó! Filtran audio

En el programa “Todo para la mujer”, el periodista Ernesto Buitrón reveló un supuesto intento de Sandra Itzel, exesposa de Adrián di Monte, habitante de La casa de los famosos México, por involucrar a Frida Sofía en su conflicto contra el actor y la actual pareja de este, Nuja Amar. ¡Se filtra audio y aquí te lo tenemos!

Según Buitrón, la cantante y actriz habría contactado a Frida Sofía, quien es amiga cercana de Nuja, para pedirle que se uniera contra Adrián di Monte y hablara con su amiga y “le abriera los ojos” sobre su esposo. Sin embargo, la hija de Alejandra Guzmán habría reaccionado con enojo, negándose a participar en lo que interpretó como un intento de sabotear la vida de Adrián di Monte y de su amiga. El audio compartido por Buitrón muestra la molestia de Frida Sofía.

¿Por qué Sandra Itzel habría buscado a Frida Sofía para atacar a Adrián di Monte?

Buitrón explicó que escuchó personalmente unos audios en los que Sandra Itzel solicitaba a Frida Sofía su apoyo “por sororidad” para exponer lo que ella vivió con Adrián di Monte en el pasado. El objetivo habría sido que Frida advirtiera a Nuja sobre supuestas conductas negativas del actor.

“Tengo una exclusiva que dar, me reuní con una persona que no puedo decir quién y escuché unos audios en los que Sandra Itzel buscó a Frida Sofía para que Frida Sofía atacara a Adrian di Monte y a Nuja su esposa, pidiéndole apoyo y sororidad por lo que vivió con Adrián di Monte”. Ernesto Buitrón

Lo que Sandra no sabía es que Frida Sofía mantiene una amistad muy estrecha con la actual esposa del cubano, a quien conoció hace más de un año y medio. “Frida es muy cercana a Nuja y le dijo ‘oye, dile a tu amiga que abra los ojos, que Adrián es así’”, relató Buitrón y expuso el audio en cuestión.

Maxine Woodside, conductora del programa, agregó que Nuja ha enfrentado críticas y bullying en redes sociales por ser la esposa de un hombre acusado de maltrato previamente por su expareja. Cabe señalar que esta información fue compartida hace unos días, pero hoy Ernesto Buitrón compartió el audio de la hija de Alejandra Guzmán.

¿Qué respondió Frida Sofía a Sandra Itzel por petición sobre Adrián di Monte?

De acuerdo con el audio compartido por Buitrón, Frida Sofía no solo rechazó la petición, sino que le envió un mensaje contundente a Sandra Itzel en el cual le pedía que no la volviera a buscar y que no se metiera con Nuja.

El periodista compartió el audio directamente con la respuesta de Frida Sofía, en el que la hija de Alejandra Guzmán se mostró contundente y llamó: “hipócrita” a Sandra Itzel.

“Tú y yo ya no nos vamos a llevar bien porque dices algo y haces otra cosa, a mí eso me ca... y no te voy a dejar ni a ti ni a nadie pisotear a gente que no, pero tienes una enemiga más en tu pu... lista. No te metas con Nuja lo que me importa es como eres una hipócrita y te haces la soberana de las mujeres cuando lo que haces en realidad, no solo es incitar y mandar a gente a atacar a una mujer que en realidad no te hizo absolutamente nada y a mí no me digas que no conozco a alguien que conozco por más de una década” Frida Sofía

¿Por qué la participación de Adrián di Monte genera polémica en “La casa de los famosos México 2025”?

La controversia estalló nuevamente porque Adrián di Monte forma parte del reality “La casa de los famosos México 2025”. Aunque se salvó de la primera eliminación, en la que Olivia Collins fue expulsada, en redes sociales muchos usuarios cuestionaron su permanencia debido a las acusaciones previas de maltrato e infidelidad que Sandra Itzel hizo en su contra.

Los detractores opinan que el actor no debería tener un espacio televisivo, calificándolo de “misógino” y “violento”. No obstante, otros defienden que merece una segunda oportunidad y que no debe ser juzgado únicamente por su pasado.

La actriz Mar Contreras incluso expresó públicamente su desacuerdo con la forma en que los habitantes del reality se posicionaron en contra del cubano durante la gala más reciente.

