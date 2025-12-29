Montserrat Oliver dedica emotivo mensaje a Yolanda Andrade por su cumpleaños 54 tras hospitalización

Este 28 de diciembre, Yolanda Andrade celebra su cumpleaños número 54 en un contexto marcado por recientes declaraciones sobre su estado de salud y por rumores que han circulado en redes sociales en torno a su situación familiar y patrimonial. La conductora reapareció hace unos días en plataformas digitales, donde compartió un mensaje personal que generó atención entre el público y los medios.

En medio de este panorama, Montserrat Oliver, su amiga cercana y compañera del programa Moe y Joe, publicó un mensaje de felicitación que rápidamente se viralizó.

¿Qué mensaje le dedicó Montserrat Oliver a Yolanda Andrade por su cumpleaños 54?

Desde las primeras horas de este 28 de diciembre, Montserrat Oliver utilizó sus historias de Instagram para felicitar públicamente a Yolanda Andrade. La conductora y modelo compartió una fotografía de archivo en la que aparece abrazando a Andrade, mientras ambas se toman de la mano. En la imagen se observa a las dos figuras públicas en una etapa más joven de sus carreras.

Junto a la fotografía, Oliver escribió un breve mensaje en inglés: “Happy Birthday. I love you @yolandaamor”, acompañado de stickers y la mención directa al perfil de la cumpleañera. La publicación fue replicada por diversas cuentas de espectáculos debido al contexto en el que se da esta felicitación.

Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha respondido públicamente al mensaje de Montserrat Oliver. Sin embargo, en días recientes se ha mantenido activa en redes sociales, donde ha compartido momentos con su familia y mensajes dirigidos a sus seguidores.

Cabe recordar que Montserrat Oliver y Yolanda Andrade comparten una relación de amistad de varios años y un historial laboral conjunto en televisión. Además, ambas han hablado abiertamente en el pasado sobre la relación sentimental que mantuvieron durante aproximadamente una década.

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade según sus recientes declaraciones?

La felicitación de cumpleaños ocurre a pocos días de que Yolanda Andrade reapareciera en redes sociales con un video en el que habló directamente sobre su estado de salud. En dicho mensaje, la conductora explicó que atraviesa una enfermedad de carácter degenerativo que se presenta por etapas, con periodos de mejoría y otros de complicaciones más severas.

En su testimonio, Andrade señaló que ha experimentado síntomas como fatiga crónica y dificultades para realizar actividades cotidianas. También mencionó que, en determinadas fases, enfrenta problemas para moverse, hablar o abrir los ojos, lo que ha impactado su rutina diaria.

La conductora reveló que hace algunas semanas estuvo hospitalizada y que, como parte de su tratamiento, le colocaron un catéter en el pecho. Explicó que este procedimiento se realizó debido a la dificultad para canalizar sus venas y que el dispositivo le permite recibir medicamentos y suero de manera constante.

Además la propia Yolanda Andrade fue quien confirmó que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a través de un video en redes sociales, con el que buscó frenar rumores y versiones distorsionadas sobre su estado de salud. Visiblemente afectada, pero decidida a hablar con claridad, la conductora explicó que atraviesa días muy difíciles desde que recibió el diagnóstico y que, aunque le costó trabajo hacerlo, sintió la necesidad de decir la verdad directamente a su público.

En su mensaje, Yolanda reconoció que la enfermedad ha cambiado por completo su vida cotidiana, especialmente por las dificultades para hablar y moverse, pero dejó claro que no se trata de especulaciones ni exageraciones. Su testimonio generó una fuerte reacción de apoyo y empatía, además de volver a poner el foco en la gravedad de la ELA y en el complejo momento personal que enfrenta.

