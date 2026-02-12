Yolanda Andrade tacha de traidora a Imelda Tuñón y lanza fuerte petición sobre Maribel Guardia y Julián Figueroa

La controversia entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, luego de que Yolanda Andrade fijara postura ante los recientes señalamientos en torno a Julián Figueroa. La conductora, cercana a la actriz costarricense, fue abordada por medios de comunicación y, sin profundizar en el conflicto legal, pidió que se respete la memoria del fallecido cantante.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales y Canva

¿Por qué se pelearon Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón se remonta a principios de 2025, cuando autoridades otorgaron la custodia temporal del hijo de Julián Figueroa a la actriz. A partir de ese momento, comenzaron a trascender detalles sobre la dinámica familiar y surgieron diversas acusaciones públicas.

Imelda Tuñón solicitó una revisión del caso y, aproximadamente un mes después, el menor regresó con ella. Sin embargo, el desacuerdo no se detuvo ahí. Desde entonces, ambas han realizado declaraciones que han mantenido el tema en la agenda mediática.

Maribel Guardia acusó a su exnuera de presunto consumo de sustancias nocivas para la salud. Por su parte, Tuñón habló de supuestos conflictos familiares y señaló a Marco Chacón, esposo de la actriz, de presunta infidelidad.

En medio del intercambio de declaraciones, también se filtró un audio en el que Imelda Tuñón menciona a José Manuel Figueroa por un presunto abuso sexual contra Julián. Tras esa difusión, él respondió con una demanda por difamación.

El caso volvió a cobrar fuerza en enero de 2026, cuando Maribel Guardia habló públicamente sobre el distanciamiento con su nieto y aseguró que lleva un año sin poder verlo. Estas declaraciones reactivaron el interés en el proceso legal y en las diferencias entre ambas.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre Imelda Tuñón y la memoria de Julián Figueroa?

Durante un encuentro con la prensa después de la grabación del programa Montse y Joe, Yolanda Andrade fue clara al referirse al momento que atraviesa Maribel Guardia. La conductora calificó como desgastante la situación y señaló que se trata de un asunto personal que tomó dimensión pública.

“Es muy cansado lo que está viviendo, es muy cansado. Y de verdad que mis respetos porque es una cosa tan personal que se hizo tan grande, tan desagradable y más, qué miedo que en tu casa hayas tratado bien a alguien y va la traición. Eso es lo que te digo”, Yolanda Andrade

Además, se sumó al llamado que previamente hizo Maribel Guardia en redes sociales para que se respete la memoria de su hijo. Andrade enfatizó que se trata de un dolor profundo y pidió que se evite lastimar la imagen del cantante fallecido.

“A mí me parece correcto que nos sumemos todos a dejarla en paz, a respetarla. Es un dolor de madre muy terrible y que lastimen a tu hijo, me da mucha pena. Deberíamos todos de sumarnos” Yolanda Andrade

Cuando los reporteros le solicitaron que enviara un consejo a Imelda Tuñón, Yolanda Andrade se negó.

“Yo no doy consejos y no la conozco. No vale la pena andar aconsejando a la gente” Yolanda Andrade

Las declaraciones se dieron poco después de que la presentadora retomara las grabaciones de su programa de televisión, en medio de un proceso de salud delicado que ha compartido públicamente.

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre la muerte de Pedro Torres?

Durante el mismo encuentro con medios en el que habló sobre la controversia entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, Yolanda Andrade también fue cuestionada acerca de la muerte de Pedro Torres. La conductora lamentó la pérdida del productor, quien murió a causa de complicaciones derivadas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que ella misma enfrenta.

Andrade explicó que mantenía comunicación con él y expresó el pesar que le provocó su partida.

“Me dio mucho pesar también Pedro, porque estábamos nosotros en comunicación y se adelantó y te das cuenta, ya que lo tienes, que es una enfermedad que no tiene cura” Yolanda Andrade

Sus palabras hicieron referencia directa a la condición médica que ambos compartían. La presentadora reconoció la complejidad del padecimiento y habló desde su propia experiencia con la enfermedad.

Además, aprovechó el momento para enviar un mensaje a quienes atraviesan por algún problema de salud.

“A todos los enfermos, ¿sabes qué? Échenle hue... Y hay que echarle hue... Les mando todo, mi amor. Un beso en la boca del estómago. Bueno. Los quiero, chicos” Yolanda Andrade

Con estas declaraciones, Yolanda Andrade recordó a Pedro Torres y manifestó su solidaridad con las personas que enfrentan algún malestar, en un contexto en el que ella misma ha hecho público su proceso de salud.

