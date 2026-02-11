Mariana Seoane da su postura sobre acusación de presunto abuso de José Manuel Figueroa a Julián; ¿despotricó?

El conflicto entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia continúa generando reacciones dentro del medio artístico, donde distintas figuras han comenzado a expresar su postura. Ahora, Mariana Seoane habló sobre la situación y compartió su punto de vista ante la controversia en donde también está envuelto José Manuel Figueroa desde hace unos días, ¿qué dijo la cantante y actriz sobre este pleito y a quién respaldó? Te revelamos los detalles.

¿Qué pasó entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia?

El 9 de abril de 2023 se informó la muerte de Julián Figueroa a causa de un infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular, de acuerdo con lo comunicado por su familia en ese momento. A partir de entonces, la atención pública se concentró en su entorno cercano: su madre, Maribel Guardia; su esposo, Marco Chacón; y su viuda, Imelda Garza Tuñón, con quien tuvo un hijo.

Con el paso de los meses, diversos temas relacionados con el cantante comenzaron a generar controversia, entre ellos la custodia de su hijo, las circunstancias de su fallecimiento y asuntos relacionados con su herencia. Estas situaciones derivaron en señalamientos y posicionamientos públicos que mantuvieron el caso en la conversación mediática.

La discusión tomó un nuevo giro tras la difusión de un video publicado por el periodista Javier Ceriani, en el que se observa un altercado entre Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa. En las imágenes se escuchan gritos y se aprecia a la actriz y cantante golpeándose la cabeza contra el suelo durante el enfrentamiento, material que reavivó el debate en torno a la dinámica que existía entre ambos y al conflicto que involucra a la familia.

¿Qué dijo Mariana Seoane sobre la polémica de Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia?

Las declaraciones de Imelda Garza Tuñón, en las que señaló a José Manuel Figueroa de presuntamente haber abusado de Julián Figueroa cuando era menor de edad, generaron diversas reacciones en el medio artístico. En ese contexto, Mariana Seoane fue cuestionada sobre el tema y respondió fijando su postura respecto a Maribel Guardia y al hermano del cantante.

La cantante y actriz expresó el cariño y la cercanía que mantiene tanto con Maribel Guardia como con Julián Figueroa y evitó profundizar en las acusaciones, al señalar que se trata de un asunto delicado que debe resolverse en otras instancias.

“Amo a Maribel con todo mi corazón, yo sé quién es Maribel, y José Manuel Figueroa que ha sido mi amigo y que me ha tratado increíble, no tengo nada que opinar de esas cosas, que los arreglen los abogados, son temas muy sensibles y quiero mucho a Maribel, y a la que le debe doler terriblemente es a ella como mamá”, dijo Mariana Seoane durante un encuentro con medios.

¿Quién es Mariana Seoane?

Mariana Seoane nació el 10 de junio de 1976 en Ciudad de México. Es actriz y cantante que debutó en televisión en 1995 en la telenovela Retrato de familia. Posteriormente participó en producciones como Canción de amor (1996), Los hijos de nadie (1997) y Mi pequeña traviesa. En 1999 fue protagonista de Amor gitano y en 2003 encabezó Rebeca, coproducción realizada en Miami por Venevisión y Fonovideo.

A lo largo de su trayectoria ha formado parte de diversas telenovelas y series, entre ellas:



Tormenta en el paraíso (2007)

Mar de amor (2009)

Por ella soy Eva (2012)

La tempestad (2013)

Hasta el fin del mundo (2014).

En 2016 se integró a Telemundo con el personaje de Mabel Castaño en El Chema, el cual retomó en El Señor de los Cielos. También participó en El Recluso, Preso No. 1 y La Suerte de Loli. En 2023 regresó a Televisa con un papel principal en Tierra de Esperanza.

En la música, lanzó en 2003 su primer disco titulado Seré una niña buena, del que se desprendieron sencillos como “Me equivoqué”, “Que no me faltes tú” y “Propiedad Privada”. En 2005 presentó el álbum La niña buena y en 2007 incluyó el tema “Atrévete a mirarme de frente” en otra producción discográfica. Ha realizado colaboraciones con artistas y agrupaciones como La Sonora Dinamita, Juan Gabriel, Raymix, Grupo 5, Aarón y su Grupo Ilusión y Ráfaga. Además, se ha presentado en ferias y palenques en México y en países como Estados Unidos, Bolivia, Perú, Argentina y Chile.

