Imelda Tuñón, tras demanda de José Manuel Figueroa, recibe fuerte acusación, ¿la tachan de ladrona?

Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, podría enfrentar un nuevo problema legal. Luego de que José Manuel Figueroa advirtiera que la va a demandar por haberlo acusado de haber abusado de su hermano Julián Figueroa, ahora recibe un nuevo señalamiento ¿de robo?

¿Quién es Imelda Tuñón y por qué ha sido tan polémica?

Imelda Tuñón es una actriz y cantante mexicana que actualmente tiene 29 años. Su nombre se hizo famoso tras su matrimonio con Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastian, en 2017.

Pese a ser una celebridad, Imelda no era tan famosa en comparación con Julián. Hasta antes de la muerte de este último, siempre se mostró como una chica tranquila que luchaba por sus sueños, al mismo tiempo que lidiaba con la maternidad. Tuvo un hijo con el artista.

Tras el fallecimiento de Figueroa, se mantuvo unida a Maribel y se consolaban mutuamente. Todo cambió en 2025. Guardia inició un proceso legal contra Imelda para “salvaguardar” la seguridad de su nieto. Argumentaba que la joven tenía problemas de adicción y su único objetivo era que se “rehabilitara” para que el niño estuviera bien.

Debido a esto, el pequeño estuvo una temporada con su abuela. Con el tiempo, Ime pudo recuperarlo, pero la relación ya no fue la misma. Entre otras cosas, la joven sostenía que su hijo estaba molesto con Maribel por alejarlo de su mamá.

Entre las declaraciones más polémicas que dio se encuentra que, presuntamente, Marco Chacón fue el “responsable” de causar el infarto que le quitó la vida a Julián. Esto, tras supuestamente obligarlo a ponerse un implante para tratar sus adicciones.

¿Imelda Tuñón es ratera?

Durante la emisión más reciente del programa ‘Dulce y picosito’, el periodista Gabo Cuevas reportó que, presuntamente, Imelda Tuñón le quedó a deber dinero a su exrepresentante. Según Cuevas, no le pagó los últimos tres meses de trabajo.

“Me enteré de muy buena fuente que la Imelda le debe tres meses…. tres meses que no le pagó a la persona que según la estuvo representando. La persona me lo contó a mí. Cristian (su exrepresentante) me dijo que le quedó a deber”. Gabo Cuevas

Supuestamente, Imelda también llegó a trabajar con el actual representante de Eleazar Gómez e igualmente “le quedó mal”. No especificó cuánto sería la deuda o si estaría en riesgo de otra demanda por esta situación.

Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado ante esta situación y solo se limitó a mostrar el comunicado emitido por Antonio Escobar, la persona con la que actualmente estaría trabajando. En dicho mensaje, Escobar sostiene que seguirá laborando con ella.

¿Imelda Tuñón estuvo involucrada en la muerte de Julián Figueroa?

En este martes de TVNotas, una fuente anónima contó que tanto Maribel Guardia como su esposo, Marco Chacón, presuntamente, encubrieron la verdadera causa de la muerte de Julián Figueroa. También dijo que, supuestamente, Imelda Tuñón fue la que contactó al doctor para que le pusieran un implante de naltrexona, un tratamiento usado para tratar las adicciones.

“Lo que es un hecho es que tanto ella como Maribel y Marco encubrieron las causas de la muerte de Julián. No dijeron que murió por una sobredosis. Es un hecho que lo llevaron a Torreón para que le implantaran el pellet de naltrexona, pero Ime tampoco ha dicho que ella contactó al doctor”, indicó.

