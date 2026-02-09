¿Maribel Guardia, Marco Chacón e Imelda Tuñón a la cárcel? Habrían encubierto causas de la muerte de Julián.

La semana pasada, Imelda Tuñón señaló directamente al esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón, de la muerte de Julián Figueroa. Lo extraño de esto es que, en su momento, ella declaró que el cantante falleció por un ataque cardíaco, pero sus recientes declaraciones dan a entender que la causa real fue... ¿una posible sobredosis?

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre el tratamiento y muerte de Julián Figueroa?

Esto es parte de lo que dijo Imelda Tuñón en un video que circula en redes: “En 2023, a Julián se lo llevaron a una clínica en Torreón y le metieron un pellet de naltrexona, para controlar sus adicciones. El doctor les dijo que no lo sacaran de ahí. Que se tenía que quedar 1 o 2 meses para su rehabilitación, pero Marco no quiso que se quedara. No sé qué plan tenían con él, y evidentemente, él siguió consumiendo”.

“Posteriormente, se empezó a convulsionar y perdió un poco la movilidad del lado izquierdo del cuerpo. Tuvo un tema nervioso, y ni así lo quisieron internar en rehabilitación. Maribel dijo que no. Un día lo encontraron así (muerto). Si le quieren echar la culpa a alguien, ahí está Marco, que lo llevó a Torreón. ¿Cómo le pones un implante tan peligroso sin supervisión médica? Si lo traes puesto y consumes sustancias, ¡te mueres!”.

¿Maribel Guardia, Marco Chacón e Imelda Tuñón encubrieron la causa de muerte de Julián Figueroa?

Tal parece que Imelda Tuñón salió a hablar como consecuencia de los videos que publicó Javier Ceriani, donde se le ve fuera de control.

Ahora, una fuente, quien nos pidió mantenerla en el anonimato, asegura: “Imelda está dando patadas de ahogado. Está muy molesta por haber sido exhibida. No se imaginó que ese video se filtraría. Busca limpiar su imagen”.

“Lo que es un hecho es que tanto ella como Maribel y Marco encubrieron las causas de la muerte de Julián . No dijeron que murió por una sobredosis. Es un hecho que lo llevaron a Torreón para que le implantaran el pellet de naltrexona, pero Ime tampoco ha dicho que ella contactó al doctor”.

¿Qué respondió Maribel Guardia a las declaraciones de Imelda Tuñón sobre la muerte de Julián Figueroa?

Después de las declaraciones de su exnuera, Maribel Guardia, a través de Instagram, habló sobre el implante: “Se trata de un coadyuvante para evitar tomar, aprobado por la FDA. La naltrexona no tiene nada que ver con ataques al corazón. Es ignorancia decir eso. En ese sentido, no tiene nada que ver un acontecimiento con el otro. Lo que sí demuestra es que Julián aceptaba que tenía un problema y quería trabajarlo”.

“Marco lo acompañó a Torreón. Fue decisión de Julián, no la mía ni de Marco. Nosotros estábamos en la disposición de hacer todo lo humanamente posible para ayudarlo. De cualquier forma, el pellet es inocuo. No causa ataques cardíacos”.

“Julián no quiso quedarse en el hospital. Se negó rotundamente. Decía que ya había cumplido con el protocolo y no pudieron convencerlo de lo contrario. Quería regresar para estar con su hijo. Julián era un hombre de 27 años y no podían obligarlo a quedarse, pero de cualquier forma eso no tiene nada que ver con su muerte. El hecho de haberse quedado o no, no cambia nada”, publicó la actriz.

En nuestra edición de 1472, en 2025, el doctor Omar Villarreal, dueño de la clínica que atendió a Julián, nos dijo: “Muchos llegan a pedir ayuda por sí solos. Otros necesitan motivación. La responsabilidad de la familia es ayudarlo. No le llamo culpa: Es ignorancia. A veces, hacemos caso omiso a los expertos. En las adicciones existe el papel del codependiente. El que lo quiere salvar. El superhéroe. El facilitador que le ayuda a conseguir sustancias o da dinero para el consumo. Cuando la familia está en un entorno enfermo, la consecuencia es un adicto. Piensan que se les pasará. La familia se vuelve codependiente del paciente. Julián, como lo dije, pudo haberse salvado”.

¿Cómo fue la muerte de Julián Figueroa según Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

Maribel Guardia : “Lo encontraron inconsciente esa noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Cuando yo llegué a ver a mi hijito, estaba dormido con las piernas cruzadas, en paz, con los ojos cerrados. Fue muy duro para mí”.



“Lo encontraron inconsciente esa noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Cuando yo llegué a ver a mi hijito, estaba dormido con las piernas cruzadas, en paz, con los ojos cerrados. Fue muy duro para mí”. Imelda Tuñón: “Abrí y, pues, estaba ahí... No tenía una sonrisa, pero tampoco estaba en agonía, o sea, estaba tranquilo. Estaba acostado y con una pierna cruzada sobre la otra. Si me preguntas a qué huele la tristeza o a qué huele la ausencia, así huele. Es como cuando algo ya no está... Es un olor indescriptible. No estoy diciendo que sea un mal olor, es un olor que se me quedó metido en mi cabeza por siempre”.

¿Julián Figueroa tenía problemas con el alcohol?

ENE. 2010 A los 14 años, acompañó a Joan Sebastian (†) a un palenque y al parecer ahí probó el alcohol por primera vez.

(†) a un palenque y al parecer ahí probó el alcohol por primera vez. JUN. 2013 Tras cumplir 18 años, probablemente comenzó a beber de forma continua , porque lo vimos en estado inconveniente varias veces.

, porque lo vimos en estado inconveniente varias veces. DIC. 2014 Lo captamos con Imelda saliendo de un bar con lo que parecía una bebida ‘caminera’.

FEB. 2015 Aparentemente se enfiestaba con amigos en la CDMX.

MAR. 2015 Lo vimos salir de una reunión y, según parecía, no podía mantenerse en pie.

MAY. 2015 Se dijo que, al parecer, lo internaron en una clínica de rehabilitación y que lo corrieron del Centro de Educación Artística.

2017 Salió a la luz que, mientras Imelda estaba embarazada, supuestamente él le fue infiel con Karina Reyes y Grette Durán , famosa por ser ex de Maluma. Después, Grette confirmó lo sucedido, pero aclaró que no sabía que él tenía una relación y mucho menos que iba a ser papá.

, famosa por ser ex de Maluma. Después, Grette confirmó lo sucedido, pero aclaró que no sabía que él tenía una relación y mucho menos que iba a ser papá. FEB. 2020 Se supo que, al parecer, al salir de un restaurante se impactó contra otro coche. Ambos autos fueron pérdida total. Lo detuvieron y supuestamente Maribel evitó que lo metieran a la cárcel.

¿Qué opina Alex Cierra, doctora en Desarollo humano y experta en adicciones, sobre el caso de Julián Figueroa?

“Hay sentimientos de culpa en todos los involucrados. No sabemos si fue una sobredosis. Imelda debió llamar a la ambulancia y salvarle la vida, pero tomó la decisión de dejarlo solo. A las mamás de los adictos les cuesta trabajo aceptar que sus hijos tienen una adicción y, al quererlo tapar, olvidan que deben estar internados”.

“Lo llevaron a ponerse un pellet, pero debe de ir acompañado de internamiento y tratamiento psicoterapéutico, y omitieron esa parte. La familia no atendió de manera oportuna por vergüenza. Debieron hacer algo por él. Todos omitieron una ‘enfermedad real’”.

“Que la esposa se autoflagele habla de una condición mental. Lo que nadie toma en cuenta es la situación del hijo, que debe ser atendido ante un duelo. Por genética, entorno o ambiente familiar, el menor podría presentar problemas. Podría padecer problemas de conducta”.

¿Cómo funciona la naltrexona, medicamento aplicado a Julián Figueroa, según un médico cirujano?

Según el doctor Juan Alejandro Aguillón Saldívar “La naltrexona se utilizó primero por vía oral, pero al ver que los pacientes no eran disciplinados, se diseñó en implante. Es una buena alternativa si se utiliza de forma adecuada, ya que va hacia el área cerebral y bloquea el efecto de las drogas. Se coloca por vía subcutánea, se implanta en una pequeña incisión”.

“Es de liberación prolongada y lenta, a través de la sangre, con una duración de 3 a 5 meses. Bloquea las zonas donde había placer al consumir los drogas a través de receptores neuronales”.

“Se realiza examen completo de sangre y orina, revisión de signos vitales. Debe estar supervisado y bajo el consentimiento del paciente. Con este, la persona nota que no tiene el efecto del placer que sentía con la droga, entonces, podría aumentar la dosis y es cuando se llega a producir un estado de coma o la muerte por sobredosis”.

¿Maribel Guardia, Imelda Tuñón y Marco Chacón podrían ir a la cárcel? Esto dice un abogado penalista

“Desde la muerte del joven, se debía haber visto la causa: Si fue inducida, provocada por enfermedad o por algún tipo de consumo. La única forma era a través del servicio forense. Se debió practicar una necropsia, para determinar con exactitud la causa y si hubo responsabilidad en terceros”.

“Se tuvo que haber llevado al Ministerio Público. Los jóvenes no mueren normalmente por ataque cardíaco. Es anormal. Las autoridades que llegaron a la casa están obligadas a llevarlo. Alguien dio la instrucción de no hacerlo”.

“Las cremaciones se admiten en muerte natural, pero cuando es inexplicable, el Ministerio Público limita la capacidad de cremar. En este caso, al cremar se borró cualquier evidencia. Para mí, esta es la irregularidad más grave del caso ”.

“Se borró la evidencia, pero sí se puede abrir un procedimiento de investigación para determinar quién ocultó la causa de muerte, quién promovió la cremación y si las autoridades lo omitieron. Cualquiera de los familiares puede promover este procedimiento. Citarían a los policías, a las personas que estuvieron y a los médicos que expidieron el certificado, para explicar por qué se saltaron los protocolos. Podrían ser acreedores de cárcel, porque son actos de corrupción o influyentismo, para hacer que la autoridad no cumpla con su deber. Habría un ilícito que equivale a prisión ”.

¿Cuáles son los conflictos entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, tras la muerte de Julián?

Tras la muerte de Julián (9 abril 2023), Imelda y su hijo continuaron viviendo en casa de Maribel

NOV. 2023 Maribel publicó un video vestida de ‘Catrina’ junto a su nieto. Esto encendió las alarmas de que estaba obsesionada con el niño y su hijo muerto.

ENE.-MAY. 2024 La prensa notó que Imelda ya no aparecía con tanta frecuencia en las celebraciones familiares de los Guardia-Chacón.

en las celebraciones familiares de los Guardia-Chacón. JUL. 2024 Imelda fue captada de la mano de Francisco Fernández Tovar, por lo que fue criticada.

ENE. 2025 Maribel interpuso acciones legales contra de Imelda, alegando que buscaba la protección e integridad de su nieto , y señalaba problemas de salud y abuso de sustancias por parte de Imelda. El menor fue separado de su mamá durante 38 días.

, y señalaba problemas de salud y abuso de sustancias por parte de Imelda. El menor fue separado de su mamá durante 38 días. MAR. 2025 Ime recuperó al menor por veredicto de las autoridades competentes .

. OCT. 2025 La disputa se extendió no solo por la custodia, sino también por la herencia de Julián Figueroa.

FEB. 2026 Ime pide una pensión alimenticia de 100 mil pesos mensuales. Maribel buscará a un juez.

