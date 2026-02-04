Imelda Tuñón admite haber agredido a Julián Figueroa tras filtración de video: “Un balazo en el pie”

En los últimos días, se ha hablado mucho sobre la relación que tuvo Imelda Tuñón con el fallecido Julián Figueroa, principalmente después de que salieron a la luz un par de videos que, aparentemente, muestran que el matrimonio era tóxico.

La reacción de Imelda ante este material ha sido contundente; asegura que todo fue “sacado de contexto” y acusa a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de haber filtrado las grabaciones.

Recientemente, la actriz de teatro habló más del asunto y sorprendió a todos al admitir que llegó a violentar a Julián. ¿cuál fue el motivo?

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Cuáles son los videos polémicos de Imelda Tuñón y Julián Figueroa?

A principios de semana, el periodista Javier Ceriani, a través de su canal de YouTube, compartió dos videos bastante polémicos. En uno de ellos, se puede ver a Imelda Tuñón pegándose la cabeza contra una toalla que estaba en el suelo durante una discusión con Julián Figueroa.

Este último le decía que ya tenía todo documentado en caso de que quisiera acusarlo de “violencia” y le recordó que, presuntamente, le había aventado acetona en los ojos, mientras que Tuñón le exigía que se fuera del lugar. En otro clip, Julián muestra su mano ensangrentada mientras declara que había sido “agredido”.

Según se reportó, presuntamente, Imelda quería denunciarlo por violencia para conseguir el divorcio más rápido. Y es que han surgido muchos testimonios que afirman que el matrimonio estaba mal. Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, sostuvo que la joven se asesoró legalmente para separarse.

En tanto que un supuesto amigo de Figueroa afirmó que presuntamente Imelda tenía cambios radicales de humor y violentaba al cantante. Señaló que la única razón por la que él no la dejaba era por el niño, pues, supuestamente, Tuñón lo amenazaba con alejarlo del pequeño si llegaba a abandonarla.

Imelda Tuñón y Julián Figueroa / Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre la presunta violencia contra Julián Figueroa?

En un encuentro con la prensa reciente, Imelda Tuñón comenzó reiterando su acusación de que Marco Chacón fue quien compartió los polémicos videos. Afirmó que se había dado un “balazo en el pie” al hacerlo, pues ya le dio “todos los elementos” para proceder legalmente.

“Siento que se dieron un balazo en el pie porque ahorita tengo un montón de feministas apoyándome por el tema de la ley Olimpia. El video está sacado de contexto, ese video solamente lo tenía el señor Chacón, yo le di la clave (del teléfono de Julián Figueroa). Nadie más lo pudo haber compartido”, expresó.

Aseguró que ella borró todo lo “malo” de Julián tras su fallecimiento en 2023, pues quería respetar su “honor”. No obstante, sostuvo que tenía pruebas del presunto maltrato que él ejercía en su contra.

Durante la conversación, admitió que también lo llegó a agredir y explicó el incidente con el “acetona”. Según su versión, supuestamente, en esa ocasión, Julián estaba “enloquecido por los celos” y no la dejaba dormir, pues decía que tenía hombres “escondidos” en el cuarto.

Aunque le aclaró que no había nadie en la habitación, presuntamente, Julián continuaba dudando, principalmente porque estaba bajo los influjos de sustancias. Al ver su insistencia, agarró un spray y le disparó en los ojos, siendo esa la única manera en la que se calmó.

“Una vez que Julián estaba en muy mal estado. Estaba en Cuernavaca, tenía como cuatro días de no dormir porque estaba en sustancias y yo estaba llorando porque no me dejaba dormir. Estaba buscando hombres. Se empieza a poner agresivo y me quita al niño de los brazos. Entonces yo agarro el primer spray que tenía al lado de la cama, le arrebato al niño, le hago así y se fue. Fue la manera en la que me dejó en paz. No deberíamos hablar de la violencia que sufrimos” Imelda Tuñón

¿Cómo está Imelda Tuñón tras la filtración del video polémico?

Imelda Tuñón afirmó sentirse muy triste por la manera en la que ella y Julián Figueroa están siendo expuestos por una persona que “no tiene honor”. Sostuvo que su intención jamás ha sido perjudicar la imagen del cantante y culpa a Marco Chacón de querer “destruirla” a toda costa.

Para finalizar, dejó claro que tomará acciones legales contra Chacón, a quien acusa de estar armando toda una campaña de desprestigio en su contra y espera que las cosas se puedan solucionar de la mejor manera posible.

