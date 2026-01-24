Marco Chacón sería demandado por exalumna por violencia emocional: “Tenían una relación”

En medio de las escandalosas declaraciones de Imelda Tuñón, en las que asegura que se rifaban noches con Maribel Guardia, la abogada Mariana Gutiérrez — y ahora colaboradora de Shanik— salió a revelar información contundente que involucra a Marco Chacón, esposo de la actriz.

Por si no fuera suficiente, ahora un nuevo drama se suma a la polémica, según Mariana Gutiérrez, estaría llevando una demanda legal contra Marco Chacón por parte de un exalumna.

Marco Chacón, Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Quién y por qué demandan a Marco Chacón, de acuerdo con la abogada Mariana Gutiérrez?

Mariana Gutiérrez sorprendió este viernes en el programa “Shanik en Fórmula” al asegurar que presentó una demanda contra Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia. De acuerdo con la abogada, una de sus clientas —exalumna de la Universidad Anáhuac y del empresario— lo acusa de haber sufrido presunta violencia emocional durante una relación sentimental que, según afirma, se dio de manera paralela a su matrimonio con la actriz.

La revelación impactó a Shanik Berman, quien se mostró visiblemente preocupada por Maribel Guardia. Mariana Gutiérrez agregó que Marco Chacón aún no ha sido notificado formalmente de la demanda, proceso que se llevará a cabo en los próximos días.

“Traigo un tema de una demanda una exaluma de la Anáhuac, que me contrató, que manifiesta supuestamente que sufrió violencia emocional que ejercía Marco Chacón contra ella en un ámbito muy personal... porque salía con esta chica, tenían una relación, estando casado con Maribel”, comentó Mariana Gutiérrez.

“Todavía no le ha sido notificada esta demanda. Ya está demando, estamos esperando lo que corresponda”, agregó.

Marco Chacón y Maribel Guardia / Redes sociales

Marco Chacón acusado de haber engañado a Maribel con una alumna

De acuerdo con información de Gustavo Adolfo Infante, Marco Chacón, presuntamente, perdió su trabajo como profesor de una universidad tras descubrirse que estaba en una relación con una alumna.

“Me enteré que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático. Según me dijeron, fue porque tuvo una relación con una alumna”, declaró en julio de 2025, en una emisión de su programa ‘Sale el sol’.

El periodista también recordó que, a principios de este año, Imelda Garza Tuñón, sostuvo que Chacón le había sido infiel a Maribel Guardia. En aquel entonces, la joven hasta afirmó tener pruebas de ello. No obstante, señaló que en su momento tuvo que desmentir a su mamá, quien había sido la primera en destapar el presunto engaño de Marco.

“Yo tuve que decir ante los medios que mi mamá había echado mentiras, cuando no echó mentiras y tenemos las pruebas. A partir de eso, han estado muy encima de mí”, relató Imelda en ese entonces.

Hasta el momento, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, ha negado en múltiples ocasiones haber engañado a la actriz, con quien lleva 28 años de matrimonio.

¿Quién es Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia?

Marco Chacón es un abogado especializado en propiedad intelectual, derecho corporativo y gestión legal en el mundo del entretenimiento. Su formación incluye estudios en Derecho, una maestría en derecho corporativo y un doctorado en derecho de la empresa.

A lo largo de su carrera, ha trabajado en áreas como derechos de autor, propiedad industrial, contratos editoriales, representación artística y litigio en temas de propiedad intelectual, lo que lo ha consolidado como un referente en el ámbito jurídico vinculado al espectáculo.

La historia de Marco Chacón y Maribel Guardia comenzó en 1998, cuando él la asesoraba legalmente en la administración de contratos y asuntos profesionales.

Con el paso del tiempo, la relación evolucionó hasta convertirse en una pareja sentimental. Después de más de diez años de noviazgo, contrajeron matrimonio civil en 2010 en una ceremonia realizada en el Gran Cañón, Estados Unidos, y un año más tarde celebraron su unión religiosa en la Ciudad de México.

