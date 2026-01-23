Imelda Garza destapa el oscuro secreto que rodearía a Maribel Guardia y desata el escándalo: “Rifaban noches”

En medio de la batalla legal entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia, la primera mencionada dio a conocer con Gustavo Adolfo Infante un polémico “secreto” que rodearía a su exsuegra. La viuda de Julián Figueroa explicó cómo se enteró de esta escaldalosa situación, sin presentar pruebas ni detallar responsables, pero dejando constancia de lo que asegura que escuchó, te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Las cirugías estéticas de los famosos en 2025: los mejores y peores arreglitos que dieron de qué hablar

¿Qué dijo Imelda Garza Tuñón sobre Maribel Guardia? La declaración que generó polémica. / Foto: Redes sociales

¿Cómo comenzó el pleito entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón?

El distanciamiento entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón comenzó a gestarse después de la muerte de Julián Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023 en la Ciudad de México. Tras el fallecimiento del hijo de Maribel, la relación entre la actriz y su exnuera se mantuvo fuera del ojo público durante varios meses, mientras ambas enfrentaban el duelo y reorganizaban su dinámica familiar en torno al hijo de Julián e Imelda.

El conflicto se hizo público el 21 de enero de 2025, cuando Maribel Guardia informó a través de sus redes sociales oficiales que actuó legalmente en contra de Imelda Garza Tuñón. En ese mensaje, la actriz explicó que su decisión estaba motivada por la protección de su nieto y subrayó que no tenía intención de dar detalles del proceso ni de afectar la imagen de la madre del menor. “No tengo afán de entrar en ningún detalle ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, expresó entonces.

Tras esa acción legal, el menor de edad permaneció durante un tiempo bajo el cuidado de Maribel Guardia, mientras las autoridades revisaban el caso y analizaban la situación familiar. Sin embargo, a finales de febrero, un juez determinó que no existían pruebas suficientes para mantener al niño separado de su madre, por lo que regresó con Imelda Garza Tuñón. Con esta resolución, la custodia volvió a quedar a cargo de ella, mientras el proceso legal continuó conforme a lo establecido por la autoridad.

No te pierdas: Las +20 peleas de los famosos más sonadas en 2025: traiciones y escándalos que sacudieron al espectáculo

Imelda Garza Tuñón habla de rumores sobre Maribel Guardia y menciona supuestas “rifas”. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Garza Tuñón sobre Maribel Guardia?

Imelda Garza Tuñón habló durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante sobre Maribel Guardia y compartió una versión personal de lo que, asegura, le fue contado antes incluso de iniciar su relación con Julián Figueroa. En sus declaraciones, la creadora de contenido señaló que esta versión la escuchó de personas cercanas a ella y que con el tiempo cobraron relevancia en el contexto del conflicto familiar que hoy es público.

Una de las personas que le dijo que, presuntamente “rifaban” noches con Maribel Guardia, fue su abuelo, así como de otra persona. También afirmó que ambos coincidían en relatar situaciones similares relacionadas con la actriz y cantante originaria de Costa Rica, las cuales, según su dicho, eran conocidas por distintas personas, incluso dentro del medio artístico, aunque relató que no todos se atreven a hablar del tema.

En ese mismo contexto, Imelda Garza Tuñón sostuvo que ha existido presión hacia algunos medios de comunicación para evitar que se hable mal sobre Maribel Guardia.

“A mí desde antes de que anduviera con Julián, mi abuelo no estaba muy convencido porque mi abuelo era socio de una empresa constructora porque él era ingeniero civil y él me dijo: ‘Es que esta señora, mi socio, el arquitecto, me ha dicho varias veces que la han invitado a rifas y cada quién pone 100 mil pesos. El que gana se queda con Maribel Guardia toda la noche’. También me dijo eso otra persona... hace muchos años. Es sabido por bastantes personas incluso del medio, yo sé que no todo mundo habla porque sé que amenazaron a varios medios”, declaró Imelda Garza Tuñón.

Al momento, Maribel Guardia no se ha pronunciado con respecto a las recientes declaraciones de la madre de su nieto. No obstante, algunos usuarios detallaron que esperan la réplica de la actriz.

No te pierdas: ¿Imelda Tuñón le habría sido infiel a su presunto novio? La captan en momento “coqueto” con Agustín Fernández

Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia enfrentan diversas polémicas. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Imelda Garza Tuñón?

Imelda Garza Tuñón, conocida profesionalmente como Imelda Tuñón, nació el 5 de diciembre de 1996 en Veracruz. Es cantante y actriz, y ha desarrollado su carrera artística utilizando su nombre artístico sin su primer apellido. A lo largo de los últimos años, ha trabajado en la música con el lanzamiento de diversas canciones disponibles en plataformas digitales, entre ellas “Tu Recuerdo”, “Intoxicada” y “Atada a un sentimiento”, con las que ha mantenido presencia en el ámbito musical.

En el terreno de la actuación, Imelda Garza Tuñón se formó en la Academia de Patricia Reyes Espíndola, donde estudió actuación y participó en proyectos teatrales. Como resultado de esa preparación, en 2023 estrenó la obra Princesas musical. Además, ha tenido participaciones en televisión, entre ellas su aparición en el reality La academia VLA, segmento de Venga la alegría, lo que amplió su proyección ante el público.

En el plano personal, Imelda Garza Tuñón mantuvo una relación con Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, la cual inició en 2017. Un año después nació su hijo. La relación se mantuvo hasta el fallecimiento del hijo de Maribel Guardia el 9 de abril de 2023 en la Ciudad de México, a los 27 años, debido a un infarto agudo de miocardio y una fibrilación ventricular. Posteriormente la actriz señaló que el proceso de duelo impactó la enfermedad mental con la que vive desde hace una década, situación que la llevó a realizar ajustes en su tratamiento psiquiátrico.

No te pierdas: Filtran audio que sería de Imelda Tuñón ¿hablando mal de Maribel Guardia?