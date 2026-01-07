C4 Jiménez filtra nuevo video del motociclista arrastrado en Iztapalapa; Imelda Tuñón alza la voz: “lo mataron”

La indignación por el caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa no disminuye. Al contrario, crece con cada nueva imagen que sale a la luz. En las últimas horas, el periodista Carlos Jiménez, C4, difundió videos inéditos que muestran el instante exacto en el que un automóvil arrolla a un repartidor y lo arrastra por varios kilómetros sin detenerse. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, reavivaron la exigencia de justicia y provocaron reacciones contundentes, entre ellas la de Imelda Tuñón ¿Qué dijo?

Mira: ¡Aldo de Nigris fue atropellado por su mamá! “me asusté muchísimo”

¿Quién fue Roberto Hernández, el motociclista arrastrado en Iztapalapa, y cómo ocurrió su trágica muerte?

Roberto Hernández, de aproximadamente 40 años, trabajaba como repartidor de productos lácteos y, según versiones preliminares, se dirigía a recoger a su esposa cuando ocurrió el incidente. Su muerte ocurrió el 3 de enero, luego de ser atropellado y arrastrado por más de un kilómetro en calles de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), operadores del C2 Oriente alertaron a los servicios de emergencia sobre una persona gravemente herida en la colonia Constitución de 1917. Al llegar, los paramédicos confirmaron que Roberto ya no contaba con signos vitales.

Vecinos relataron que un automóvil azul lo impactó en el cruce de Eje 6 Sur y Anillo Periférico, arrastrándolo hasta el punto donde fue localizado sin vida. La brutalidad del hecho provocó una fuerte movilización de repartidores y motociclistas, quienes realizaron rodadas y bloqueos para exigir justicia y acompañar a la familia de la víctima en cuanto les sea entregado el cuerpo.

Lee: Laura Pausini: Muere atropellado el tío de la cantante italiana; el conductor se fuga

¿Qué revelan los nuevos videos filtrados por C4 Jiménez del motociclista arrastrado y atropellado en Iztapalapa?

Los nuevos videos del motociclista arrastrado en Iztapalapa, difundidos por C4 Jiménez, aportan ángulos que no se habían hecho públicos y que resultan clave para entender la gravedad del caso. En las imágenes se observa claramente el momento exacto de la embestida, cuando el automóvil impacta por detrás a la motocicleta que conducía Roberto Hernández.

A diferencia de los primeros clips que solo mostraban el arrastre posterior, este material deja ver cómo ambos vehículos circulaban a muy corta distancia antes del choque. Tras el impacto, la motocicleta y el cuerpo del repartidor quedan prensados en la parte trasera del automóvil, mientras la conductora continúa avanzando, pese a que reduce brevemente la velocidad.

Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando el vehículo pasa por un tope, provocando que la motocicleta se desprenda. Sin embargo, lejos de detenerse para auxiliar a la víctima, la automovilista sigue su camino, dejando atrás al motociclista, quien más tarde perdería la vida. Este detalle ha sido clave para que usuarios en redes sociales y colectivos de motociclistas insistan en que no se trató de un simple accidente, sino de una acción deliberada al no frenar ni pedir ayuda.

Lee: Muere futbolista en accidente automovilístico camino a casa: ¡Jugó en el mismo equipo que Diogo Jota!

GIRAN ORDEN de APRENSIÓN Vs la MUJER q EMBISTIÓ, ARRASTRÓ y MATÓ a ROBERTO

Luego de 4 días, la @FiscaliaCDMX se presentó ante un juez del @PJCDMX

Le llevó pruebas, videos y obtuvo Orden de Aprehensión Vs GABY GÓMEZ CÓRDOBA.

Si la ubica avise a @PDI_FGJCDMX @SSC_CDMX o mande MD pic.twitter.com/0Srj1Eka7a — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 7, 2026

¿Quién es la automovilista que atropelló y arrastró al motociclista en Iztapalapa y por qué sigue sin ser detenida?

Una de las mayores incógnitas del caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa es la situación legal de la presunta responsable. La mañana del 5 de enero, autoridades localizaron el vehículo involucrado, un Honda City azul, en calles de la colonia Ampliación Ciudad Lago, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

El automóvil presentaba golpes visibles, la cajuela abierta y no tenía placas de circulación, lo que incrementó la sospecha pública. El hallazgo se dio tras reportes de vecinos que alertaron sobre un coche en estado irregular.

Pese a ello, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, ni por parte de autoridades capitalinas ni mexiquenses. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas varias líneas de investigación y continúa analizando las grabaciones de cámaras de videovigilancia, así como entrevistando a posibles testigos. La falta de avances concretos ha generado molestia social y cuestionamientos directos sobre la eficacia de las investigaciones.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre el motociclista arrastrado en Iztapalapa y por qué su mensaje desató indignación?

La actriz Imelda Tuñón se sumó a la ola de indignación con un mensaje contundente que rápidamente se viralizó. A través de sus historias de Instagram, compartió una publicación de la cuenta Werwomenonfire con la frase: “Roberto no murió, a Roberto lo mataron”.

El mensaje original subraya: “Esto no fue un simple accidente. Fue un acto cruel y de tortura”, y exige a las autoridades verdad y justicia para Roberto y su familia.

Hasta ahora ya no ha vuelto a postear nada al respecto en sus redes pero sus seguidores ya replican el posteo.