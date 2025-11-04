Laura Pausini: Muere atropellado el tío de la cantante italiana; el conductor se fuga

La música italiana está de luto. Laura Pausini atraviesa momento difícil tras conocerse la trágica muerte de su tío, hermano de su padre, quien falleció el domingo 2 de noviembre en Bolonia, Italia. La noticia, difundida por el diario Corriere della Sera, ha conmocionado a la familia y a los seguidores de la artista en todo el mundo. ¿Quién era y qué pasó exactamente?

¿Quién fue el tío de Laura Pausini, quien murió en un accidente de tráfico?

Ettore Pausini nacido en mayo de 1947 en Solarolo, en la provincia de Rávena, se trasladó a Bolonia siendo joven, donde desarrolló una trayectoria polifacética: desde agricultor hasta barbero en la popular plaza Azzarita, donde trabajó durante más de tres décadas.

Viudo y con una hija residente en Trentino, Ettore era un apasionado del deporte, especialmente del ciclismo , al que dedicaba buena parte de su tiempo libre. Cada fin de semana recorría hasta 60 kilómetros en bicicleta.

A mediados de su vida, Ettore enfrentó uno de sus mayores desafíos: un diagnóstico de cáncer. Lejos de rendirse, afrontó la enfermedad. Tras un largo proceso de tratamiento y recuperación, logró superar la enfermedad.

Tras superar el cáncer, su compromiso con la vida se intensificó. Se convirtió en uno de los embajadores más activos de la asociación Onconauti, dedicada a la rehabilitación de pacientes oncológicos.

Laura Pausini: Muere en trágico accidente el tío de la cantante italiana, ¿qué le pasó exactamente? / Redes sociales

¿Cómo murió Ettore Pausini, el tío de Laura Paussini?

Según los primeros reportes, el impacto se produjo cuando Ettore Pausini circulaba en su bicicleta hacia el centro de Bolonia y el vehículo, un Opel Astra, se dirigía hacia las afueras de la ciudad. Tras el golpe, el conductor no se detuvo a auxiliar a la víctima y huyó del lugar, dejando tras de sí una bicicleta destrozada y una escena devastadora.

Los Carabinieri (fuerza italiana de gendarmería) localizaron el coche apenas dos kilómetros más adelante, estacionado en una zona rural. El propietario fue identificado, pero declaró a las autoridades que no era él quien conducía en el momento del accidente.

Según portales locales, la policía trabaja ahora para determinar la identidad del conductor fugado. El suceso ha generado una ola de indignación en la comunidad local.

Ettore Pausini, tío de Laura Pausini, muere en accidente / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Laura Pausini sobre la muerte de su tío, Ettore Pausini ?

Aunque la cantante italiana Laura Pausini aún no se ha pronunciado públicamente sobre la tragedia, sus seguidores han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo. En el pasado, Laura mostró su profundo cariño hacia su tío, a quien describió como “un auténtico campeón” cuando éste venció al cáncer.

Estoy orgullosa de ti y de los médicos que te han atendido, tío. ¡Te quiero! Laura Pausini en 2016, hablando de su tío

La artista, reconocida internacionalmente por su voz y su cercanía, siempre ha destacado la importancia de su entorno familiar como fuente de inspiración y fortaleza. Una tragedia que enluta no solo a una familia, sino también a toda la comunidad de Laura Pausini que hoy despide a su tío.

