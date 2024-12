Laura Pausini: ¿Cuál es el estado de salud de la cantante tras su aparatosa caída?

Laura Pausini, una de las cantantes italianas más reconocidas a nivel mundial, alarmó a su público tras sufrir una aparatosa caída durante su presentación en Milán, Italia. El incidente, que quedó capturado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, ocurrió mientras interpretaba el tema Zero como parte de su gira World Winter Tour 2024

El momento se dio cuando Pausini cantaba al borde de unas escaleras, intentando bajar mientras su ropa se le enredaba en los pies. Aunque evitó caer directamente al suelo, terminó rodando por los escalones, aterrizando sentada. Pese al impacto y la preocupación que generó entre sus seguidores, la cantante demostró su profesionalismo al continuar con el espectáculo sin interrupciones.

Laura Pausini protagoniza un accidente en pleno concierto.

Laura Pausini: La rápida reacción de su equipo a la caída en el escenario y la preocupación de los fans

Tras el accidente, los bailarines que acompañaban a Laura en el escenario reaccionaron de inmediato, acercándose para ayudarla. Aunque la artista aceptó la ayuda inicial, decidió levantarse por sí misma y continuar el show. Este gesto provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde los fanáticos expresaron su inquietud por la posibilidad de lesiones graves, especialmente debido a un aparente golpe en la cabeza.

Los seguidores no tardaron en aconsejarle que acudiera a un médico para descartar cualquier complicación. En redes sociales, el video del incidente acumuló miles de reproducciones y comentarios, destacando la valentía y profesionalismo de Laura al manejar la situación sin afectar su presentación.

Así fue el accidente de Laura Pausini:

¿Cuál es el estado de salud de Laura Pausini?

Ante la creciente preocupación, Laura Pausini utilizó su cuenta oficial de Instagram para aclarar su estado de salud. En un mensaje lleno de agradecimiento y humor, la intérprete confirmó que no sufrió lesiones graves y que la gira continuará según lo planeado.

“Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien, no me pasó nada. Tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando, bailando y saltando. Además, la gira en Europa continúa ahora mismo. Me resbalé, pero no me pasó nada”, escribió Pausini, dejando claro que el incidente no interfiere con sus compromisos profesionales.

Laura Pausini tranquiliza a sus fans con un comunicado.

La gira World winter tour 2024 sigue su curso

El accidente en Milán no ha sido un obstáculo para que Laura Pausini siga deslumbrando a sus fanáticos. Con su profesionalismo intacto, la artista continúa con las fechas programadas de su gira por Europa, llevando sus éxitos a miles de seguidores que celebran su música.