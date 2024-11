Laura Pausini responde si es amiga de Marilyn Cote, la mujer que fingía ser psiquiatra

La polémica en torno a Marilyn Cote, una mujer que se hacía pasar por psiquiatra en Puebla, ha generado gran revuelo en México.

La situación se hizo aún más grande cuando se conoció que la supuesta doctora, quien carecía de las credenciales necesarias para ejercer como psiquiatra, había publicado fotos con figuras públicas, entre ellas la cantante italiana, Laura Pausini. Ante la insistencia de sus seguidores, Pausini decidió aclarar la situación a través de su cuenta oficial de Instagram.

Laura Pausini responde a rumores en Instagram sobre la supuesta psiquiatra

La cantante, recibió numerosos mensajes en su Instagram en donde le preguntaban por una posible relación amistosa con Marilyn Cote como lo aseguraba la pseudo psiquiatra.

Aunque en principio parecía una pregunta inusual, la insistencia de los internautas llevó a Pausini a aclarar la situación en un comentario publicado en sus redes: “Mucha gente me está preguntando eso, no entiendo el por qué. No tengo idea sinceramente de quién es, pero veo en su página algunas fotos conmigo. ¡Quizás es una fan! ¿Por qué todo el mundo me pregunta eso? ¿Me pueden explicar qué está pasando con esta señora?”, comentó la famosa cantante algo confundida por la controversia que esto desató.

Puedes ver: Laura Pausini opina sobre el cover que realizó Rauw Alejandro de su tema Se fue ¿Le gustó?

Laura Pausini responde sobre Marilyn Cote / Instagram

Las fotos de Marilyn Cote con Laura Pausini causan revuelo

A pesar de las fotos en las que Marilyn aparece junto a Pausini, la cantante dejó claro que no tiene ninguna relación con ella, sugiriendo que alguna vez pudo tomarse fotos con ella por ser una fan.

No te pierdas: Laura Pausini se casa con Paolo Carta después de dos intentos y 18 años de novios

La mujer sobreponía las fotos / Instagram

En las imágenes, Cote aparecía en distintos escenarios, incluso con una supuesta foto con el cantante Eros Ramazzotti, lo que más tarde se descubrió que también era parte de su engaño.

Al parecer a simple vista se ve que la supuesta doctora hacía fotomontajes para hacer parecer que estaban juntos.

Presumía supuestas fotos juntas / Instagram

El caso de Marilyn Cote: Usurpación de funciones y fraude

Marilyn Cote fue desenmascarada por el gremio médico de Puebla a través de redes sociales, que descubrió que ejercía la psiquiatría sin los permisos ni las credenciales necesarias. La noticia se viralizó rápidamente, y diversos medios informaron que la mujer había montado un consultorio falso en Puebla. En su perfil de redes sociales, Cote publicaba fotos de ella con otros doctores y pacientes, haciendo parecer que operaba como psiquiatra de manera legítima.

Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) abrió una investigación sobre el caso, tras recibir denuncias sobre la usurpación de funciones y la falta de certificación profesional. El gobernador de Puebla, informó que la Fiscalía ya está trabajando en el caso, y se revisarán los procedimientos de verificación de licencias de funcionamiento de los consultorios médicos.

Por otra parte, la plataforma médica ‘Doctoralia’ que conecta a pacientes con profesionales de la salud, también se ha visto involucrada indirectamente. Sin embargo, la empresa aclaró que la psiquiatra nunca formó parte de su red de especialistas como se afirmaba en redes. A través de un comunicado, la plataforma señaló que sus procesos de verificación de profesionales son rigurosos, y que, por lo tanto, Cote no cumplía con los requisitos para ser parte de la plataforma.

Checa: Le llueven críticas a Laura Pausini por usar filtro en foto con Yalitza Aparicio