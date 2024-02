Video: Hombre disp4ra 17 veces contra la Accor Arena de París durante concierto de Laura Pausini

Una escena digna de una película de terror es la que vivieron los fans de Laura Pausini en París, Francia, y es que un hombre disparó en repetidas ocasiones hacia el recinto en el que lo andaba dando todo la cantante.

Afortunadamente, el hombre no hirió a nadie, por lo que no hubo víctimas ni incidentes mayores, pese a que disparó más de 17 veces con un arma de fuego semiautomática. ¡Ay, no!

Y no vas a creerlo, pero en realidad la intención del hombre era ingresar a la zona VIP, y logísticamente no lo logró. Así que no le quedó de otra que buscar una entrada y sacar ese siniestro artefacto.