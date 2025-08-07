Yuri revela el infierno detrás de sus conciertos con Cristian Castro ¡pudo perder la voz!

La cantante Yuri, en un encuentro con medios, sorprendió al sincerarse sobre el desgaste físico que enfrentó durante su gira con Cristian Castro, al punto de casi perder la voz. A pesar de que siempre ha presumido cantar completamente en vivo, reveló que por primera vez consideró seriamente recurrir al playback. ¿Qué fue lo que pasó?

Yuri revela por qué casi recurre al playback en su gira con Cristian Castro. / Instagram

¿Yuri considera el playback en sus conciertos?

Aunque Yuri es reconocida por su potente voz y su entrega en el escenario, recientemente sorprendió al confesar que ha considerado el uso del playback en sus presentaciones más exigentes. En una platica con medios, la intérprete de “Maldita primavera” se sinceró sobre los retos físicos que enfrenta durante sus giras, especialmente cuando el calendario está saturado de conciertos.

“Pues mira, definitivamente sí está cañón, porque cuando tú vas a ver a las gringas, la mayoría son playbacks. Todas. Y yo a veces, ahora que tengo un show así tan difícil, digo: yo también lo haría”, admitió Yuri, dejando claro que no se trata de falta de talento, sino de una necesidad profesional.

Yuri y Cristian Castro / IG: @oficialyuri

¿Qué pasó con la voz de Yuri durante la gira con Cristian Castro?

La gira que Yuri, la cantante veracruzana, compartió con Cristian Castro fue especialmente demandante. No solo por la cantidad de presentaciones, sino por el tipo de espectáculo que ofrecían juntos. “El show de Cristian era muy exhausto… Yo tenía que hacer la segunda, la tercera voz. Acababa casi sin poder hablar”, confesó Yuri.

A pesar de sus estrictos cuidados como evitar el aire acondicionado, dormir bien, vocalizar, mantenerse alejada del frío, la cantante tuvo que recurrir a la cortisona para poder seguir cantando.

“Dos con Christian, tres en Estados Unidos. Y yo dije: ‘No, playbacks no. Yo soy bien machota’. Pero la última semana me tuvieron que poner cortisona. Mi voz ya no daba”. Yuri

Yuri y Cristian Castro tenían una gira juntos / Instagram

¿Yuri hará playback en su gira ‘Icónica’?

Actualmente, Yuri enfrenta un nuevo reto con su gira Icónica, un espectáculo que exige tanto vocal como físicamente. Para mantenerse a la altura, ha tenido que entrenar como si fuera atleta. “Tuve que empezar a correr y a cantar al mismo tiempo. Al minuto ya estaba con la lengua de fuera… y yo lloraba”, relató.

Pero no se rindió. Su esposo fue clave en motivarla: “Cúmplela. A tu gente tú le tienes que cumplir”, le dijo, y esas palabras se convirtieron en su motor.

Finalmente, aunque el playback sigue siendo un tema polémico, Yuri no lo cree así. Para ella, el playback no es una trampa, sino una herramienta que puede salvar una presentación cuando el cuerpo no da más. “Si tú dijeras: hago dos por semana (conciertos), padrísimo. Pero era: viaja aquí, viaja allá”, finalizó.