¿Yuri y Ángela Aguilar dejan de ser amigas? Filtran audio perturbador y conspiran en redes

Hace sólo un par de meses Yuri y Ángela Aguilar lanzaron una nueva versión de ‘Maldita primavera’, En aquél momento Yuri defendió su colaboración con Ángela Aguilar, e incluso pidió un alto a las críticas hacia la esposa de Nodal.

Yuri y Ángela Aguilar estrenan ‘Maldita primavera’ / YT

¿Qué dijo Yuri de Ángela Aguilar?

Pese a las críticas, Yuri no mostró arrepentimiento al colaborar con la menor de la dinastía Aguilar, pues en entrevista en el programa ‘Ventaneando’ sostuvo que la cantante era alguien sumamente talentosa, por lo que sin importar su escándalo personal, no colaborar con ella habría sido erróneo.

La intérprete de ‘Yo te pido amor’ también argumentó “Es una niña que va para arriba. Es una estrella. Será lo que sea y su vida es su vida. Yo no soy juez, pero considero que tonta yo si dijera: ‘Ay, es que como tiene tantos problemas no voy a cantar con ella’, perdóname, no, cero”, manifestó.

Sin embargo, ahora en redes conspiran que su relación correría peligro y dejarían de ser amigas, gracias a un audio filtrado en el que Yuri arremente contra las amantes. ¿Qué fue lo que dijo Yuri? ¡Te contamos todo!

¿Yuri y Ángela dejan de ser amigas?

Pese a estar en buen entendido, en redes conspiran que las cantantes podrían entrar en conflicto. Todo debido a un audio filtrado en el que se escucharía a Yuri criticar a las mujeres amantes, evidenciando su desaprobación y desprecio hacia las mismas.

El periodista Javier Ceriani fue quien compartió el material. Esto es lo que se escucha en el audio y lo que presuntamente dijo Yuri:

“No mi amor, las queridas nunca van a dejar de ser queridas y aparte la biblia dice que las amantes traen maldición a su vida, porque estás destruyendo un hogar” Yuri

En el mismo audio, se le escucha decir que ''las queridas, queridas son. Plato de segunda mesa, de ahí no vas a pasar mi amor y aparte, lo que te acarreas’’.

Por supuesto, en el audio la cantante jamás mencionó a la hija de Ángela Aguilar, pero en redes se soltó una ola de comentarios y especulaciones que apuntan a que le dejaría de hablar a la joven. Recordemos que en su momento, fue señalada como la tercera en discordia entre Nodal y Cazzu, versión que Christian desmintió tajante.

¿Esto podría ser el principio del final en la amistad de Ángela Aguilar y Yuri? ¡Seguramente NO! Solo los internautas amarraron algunas navajas.

De momento ninguna de las dos se ha pronunciado, lo más reciente que dijo Yuri fue, entre bromas, que Ángela Aguilar y Christian Nodal la incomodaron en su colaboración en ‘Maldita primavera’. ¡Pero porque andaban beso y beso! ¡En luna de miel!

