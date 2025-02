Yuri defiende su colaboración con Ángela Aguilar y pide un alto a las críticas contra la esposa de Nodal

A pesar de que, dentro de poco, se cumple un año desde que anunciaron su romance, Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen siendo objeto de críticas, principalmente esta última por, supuestamente, haberse metido en la relación que había entre el cantante y Cazzu.

Si bien hasta ha sido abucheada en público, la joven ha tratado de continuar su carrera artística con normalidad y el próximo 20 de febrero se presentará en los premios Lo nuestro, en los que está nominada a ocho categorías, incluyendo ‘Álbum del año’.

Ahora, la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ hizo una colaboración con Yuri y lanzaron una nueva versión de ‘La maldita primavera’, algo que fue celebrado por sus fanáticos, pero también muy criticado en redes sociales. Los detractores han regañado a la intérprete de ‘Detrás de mi ventana’ por asociarse con una “persona tan polémica”.

Yuri no se arrepiente de colaborar con Ángela Aguilar

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Yuri afirmó que Ángela Aguilar era alguien sumamente talentosa, por lo que habría sido un error no invitarla a colaborar con ella, a pesar de su escandalosa vida personal.

“Es una niña que va para arriba. Es una estrella. Será lo que sea y su vida es su vida. Yo no soy juez, pero considero que tonta yo si dijera: ‘Ay, es que como tiene tantos problemas no voy a cantar con ella’, perdóname, no, cero”, manifestó.

Ángela Aguilar y Yuri / Captura de pantalla

Yuri pide que dejen de criticar a Ángela Aguilar

La artista resaltó que fue todo un “honor” cantar a lado de la esposa de Christian Nodal y pidió a la gente que dejara de criticarla, lamentando que la gente se fije más en su vida amorosa que en su gran talento.

“Es un honor cantar con ella. A la pobre Ángela me la traen pero de un hilo. Ahora que no ha pagado dos vestuarios. ¡Ay, pobrecita, ya déjenla en paz!” Yuri

La también actriz reiteró que nadie tiene el poder de juzgar a los demás y no descartó la posibilidad de que Ángela Aguilar asista como invitada especial en algunos de los conciertos de su gira ‘Icónica’.

Hasta el momento, la joven no ha respondido a las declaraciones de Yuri. Sin embargo, a través de sus redes sociales, se ha dicho muy feliz de haber trabajado con su colega y agradeció a los fans que han apoyado la nueva versión de ‘La maldita primavera’, la cual ya cuenta con más de un millón y medio de reproducciones en YouTube.

“Angelitos, estoy súper contenta con todo el amor que le han estado dando a ‘Maldita primavera’, gracias por hacerla suya, por ponerle tanto amor, cariño. Esto significa muchísimo para mí. Les mando besos”, indicó.

Yuri / Facebook: Yuri

¿Ángela Aguilar es una ladrona de vestidos?

Hace algunos días, el periodista Javier Ceriani informó que, supuestamente, Ángela Aguilar había robado unos vestidos de un famoso diseñador. Tras esto, el diseñador Jacob Meier reveló que la cantante lleva más de cuatro años sin devolverle unas prendas que le prestó.

Según Meier, ha pasado años tratando de comunicarse con la joven, sin obtener respuesta, por lo que hizo un llamado público para que le entregara los dos vestidos que le dio en su momento, los cuales tienen un valor actual de 25 dólares cada uno.

“Quiero mis vestidos de regreso. Por 39 años yo nunca había tenido un problema con que una celebridad tomara una pieza de mi tienda y no la devolviera. Solo quiero que me lo diga, que alguien me llame, un asistente, una vecina, una hermana, que me diga ‘mira, esto pasó con los vestidos y vamos a pagar por ellos’”, dijo en entrevista para ‘El gordo y la flaca’.

Hasta ahora, Ángela no ha dicho nada al respecto de este escándalo y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para hablar de sus nuevos proyectos, así como también para presumir su nuevo cambio de look que, según varios usuarios, la hace lucir igual que Belinda, otra expareja de Christian Nodal.

